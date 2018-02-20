Ольгу Чайчиц и Андрея Козела оштрафовали за материал о суде над ними же 12 20.02.2018, 16:49

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Ольга Чайчиц

Фото: Борис Горецкий

Независимые журналисты оштрафованы на $430.

Судья Лидского района Владимир Федорович сегодня постановил наказать фрилансеров Ольгу Чайчиц и Андрея Козела штрафом в 35 базовых величин каждому, пишет сайт телеканала «Белсат».

Административная статья уже традиционная - незаконное изготовление продукции СМИ.

Основание для обвинения - материал о суде над теми же журналистами - Ольгой и Андреем, который вышел в эфир 18 января.

«Тогда в день суда мы заехали к предпринимателям, чтобы узнать, как у них дела, и на нас снова вызвали милицию. Сюжет даже делала не я, но это никого не останавливает. Уже никто не обращает внимания на законы, которые есть в Беларуси. И могу сказать, что это давление очень чувствуется. Оно ощущалось в прошлом году: меня судили семь раз, Андрея - пять раз», - говорит Ольга Чайчыц.

В начале этого года рабочий тандем уже прошел через процесс. Только вчера состоялся очередной суд над Андреем Козелом, который, правда, закончился отправкой дела на доработку и освобождением оператора.

Всего за прошлый год журналистов телеканала «Белсат» оштрафовали на более чем 50 тысяч рублей. В этом году, согласно статистике Белорусского ассоциации журналистов, эта цифра уже приближается к 7 тысячам.