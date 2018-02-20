Михаила Жемчужного третий раз за год наказали карцером 1 20.02.2018, 17:26

МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Адвокат посетил политзаключенного.

Заключенного исправительной колонии № 9 Михаила Жемчужного снова наказали 10 сутками карцера. Об этом сообщил «Радыё Свабода» правозащитник Андрей Бондаренко, который получил сведения о политзаключенном после визита его адвоката в колонии в Горках.

«Михаил только 9 февраля отбыл прежнее наказание карцером, находился в ПКТ, как снова получил 10 суток карцера. В третий раз с начала года, а за время заключения уже 20-е наказание. Говорят, за то, что якобы не убрал в камере», - сказал правозащитник про своего коллегу Михаила Жемчужного.

Андрей Бондаренко считает, что на самом деле Михаила Жемчужного наказывают за жалобы на бывшие наказания и за то, что он по-прежнему отказывается перейти в отряд, где держат заключенных «с низким статусом».

«Оказывается, тот случай, когда неизвестный узник угрожал ему в коридоре медчасти, был по счету вторым. Жемчужный упомянул об этом в письме, но подробностей не сообщил. Но мне понятно, что давление продолжается, а он не уступает, борется за свою честь», - говорит Андрей Бондаренко.

По словам Михаила Жемчужного, в конце января неизвестный узник напал на него в коридоре санчасти колонии № 9 и угрожал физической расправой, если снова встретит на территории колонии. Об этом случае стало известно из письма политзаключенного на свободу. В администрации колонии в Горках эти сведения не комментируют. Правозащитник Андрей Бондаренко говорит, что на обращения в администрацию, чтобы в отношении Михаила Жемчужного приняли меры безопасности, ответил он не получал.

В 2017 году Михаил Жемчужный сообщал, что администрация колонии приказала ему перейти в отряд, где содержат заключенных «с низким статусом», но он отказался, за что его периодически наказывали карцером или помещением в ПКТ (помещение камерного типа).

«По выходу из карцера Жемчужный снова попадает в ПКТ, откуда снова отказывается перейти в отряд, за что опять попадает в карцер. Это карусель, только с небольшими вариациями », - говорит Андрей Бондаренко. Каждое взыскание Михаил Жемчужный обжаловал, но ни разу это не дало положительного результата.

При этом, по словам адвоката, который на прошлой неделе встречался с Михаилом Жемчужном, «тот выглядит бодрым, на условия не жалуется». Когда Михаил Жемчужный из карцера выходит в ПКТ, он получает почту.