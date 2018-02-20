Личный фотограф президента Польши: На Майдане я лучше понял историю своей страны 20.02.2018, 17:18

Якуб Шимчак поделился воспоминаниями о героях Небесной сотни.

Личный фотограф президента Польши Якуб Шимчак рассказал изданию culture.pl о своем участии в Революции достоинства в Украине:

«Меня покорила культура Майдана. Я приехал из другой страны и мог наблюдать за тем, как на моих глазах рождается что-то красивое, чистое. Люди учились любить свою страну, хотели отстаивать свои права. Благодаря Майдану я лучше понял нашу, польскую, историю. Я понял, почему люди шли в «Солидарность», почему рисковали собой и своими близкими. Я - молодой человек, который не помнит той части польской истории, но на Майдане все это для меня ожило, стало понятным.

Расстрел Небесной сотни - это самое страшное, что я видел в жизни. Сначала людей поливали холодной водой из водометов, потом начали стрелять. В самом страшном сне я не мог себе такого представить! Работали профессионалы, стреляли чтобы убить, а не обезвредить. Невозможно забыть преступное «совершенство» тех профессиональных убийц.

В день расстрелов мне, двум журналистам из Италии и французу удалось пробраться к баррикаде, которая была расположена ближе к администрации президента. Мы обратили внимание на двух мужчин. Один бежал с шиной, а второй - с коктейлем Молотова. Они хотели сделать дымовую завесу, которая помешала бы снайперам. Один из них, Анатолия Жаловагу, остановила пуля. Один выстрел в голову. Второй человек сначала оттащил его, а потом встал на колени и начал оплакивать покойного друга. Это был немой плач. Там я сделал фото, которое потом побеждало на различных конкурсах.

Признаюсь, у меня были после этого серьезные внутренние проблемы. Меня преследовала мысль, что я получаю награды благодаря смерти человека. С такой проблемой сталкиваются практически все фоторепортеры, которые снимают войну или другие кровавые события. Мы фотографируем смерть, а потом получаем за это награды. Это страшно. Мой внутреннее состояние стабилизировалось после встречи с семьей погибшего героя Небесной сотни Анатолия. Признаюсь, я очень боялся этой встречи. Не знал, что буду говорить, как буду себя вести, но когда понял, что для мамы, брата Анатолия это фото очень важно, сразу стало легче. Я увидел в глазах его близких боль, горечь, страдания, но не только это. Они очень гордились Анатолием и это фото было для них доказательством его героизма.

Позже журнал, в котором я работаю, сделал выставку моих фотографий с Майдана. Сначала их показывали на Замковой Площади в центре Варшавы, затем выставка поехала в Европейский Парламент. Она уже была в разных городах Украины. Надеюсь, что в ближайшем времени ее покажут в Киеве».