Видеофакт: Слон играет на губной гармошке 20.02.2018, 17:45

В индийской деревне открыли санаторий для слонов.

В индуизме слоны считаются священными животными. Поэтому их держат при храмах, чтобы слоны участвовали в религиозных церемониях, рассказывается в сюжете канала NDT.

В деревне Тхеккампатти работает санаторий для слонов. Там живут 32 храмовых слона со всего штата Тамилднад (находится на юге Индии). В нем для животных проводят оздоровительные процедуры и кормят полезными продуктами. А в свободное время слоны показывают все, что умеют.

К примеру, слониха Андал играет на губной гармонике. Смотритель этого животного считает, что ей просто нравится этим заниматься, ведь слониху практически ничему не обучали.

«Хотя она большая, но ведет себя, как пятилетний ребенок», — добавляет смотритель, хотя на самом деле слонихе уже исполнилось 16 лет.