закрыть
20 февраля 2018, вторник, 19:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Слон играет на губной гармошке

  • 20.02.2018, 17:45

В индийской деревне открыли санаторий для слонов.

В индуизме слоны считаются священными животными. Поэтому их держат при храмах, чтобы слоны участвовали в религиозных церемониях, рассказывается в сюжете канала NDT.

В деревне Тхеккампатти работает санаторий для слонов. Там живут 32 храмовых слона со всего штата Тамилднад (находится на юге Индии). В нем для животных проводят оздоровительные процедуры и кормят полезными продуктами. А в свободное время слоны показывают все, что умеют.

К примеру, слониха Андал играет на губной гармонике. Смотритель этого животного считает, что ей просто нравится этим заниматься, ведь слониху практически ничему не обучали.

«Хотя она большая, но ведет себя, как пятилетний ребенок», — добавляет смотритель, хотя на самом деле слонихе уже исполнилось 16 лет.


популярное за неделю

Мнение

Шок для Путина
Шок для Путина Андрей Пионтковский
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Люди Шредингера
Люди Шредингера Ирина Халип
Вороватый президент – вороватая страна
Вороватый президент – вороватая страна Виктор Шендерович