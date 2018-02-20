Сергей Жадан: Белорусы – искренние, открытые, умные люди 20.02.2018, 18:09

Известный украинский литератор встретился с читателями в Минске.

Белорусы любят Сергея Жадана. Во всяком случае, те, кто интересуется литературой. И той, которую нужно читать, и той, которая звучит. Жадан - мастер и той, и другой. Во время Международного поэтического фестиваля имени Михася Стрельцова «Вершы на асфальце» главная звезда этого литературного события постоянно находился в зале и в открытом доступе. Можно было подписать книги, поговорить за жизнь и даже выпить кофе с писателем, пишет kp.by.

На фестивале стихи Жадана читал не только автор, но и их переводчик на белорусский язык Андрей Хаданович – как раз накануне поэтического фестиваля вышла книга украинца в переводах Хадановича. Кроме поэзии, Сергей был немногословен. Только представил свои новые стихи, посвященные военным действиям на Востоке Украины и немного рассказал о батальоне госпитальеров (военных врачей и санитаров), который действует там. Также он добавил, что буквально за день до приезда в Минск был в том регионе.

Во время своего выступления Жадан говорил о том, что любит группу Brutto и дружит с Сергеем Михалком. А Хаданович добавил, что как раз на стихи Сергея написано несколько песен в альбоме «Рокi» - последнем проекте группы. Полушутя украинец заметил, что год назад, приехав на Стрельцовский фестиваль, он оказался в отделении милиции, а теперь спокойно тусуется среди литераторов. Напомним, Сергею в феврале 2017-го поставили в паспорт штамп о запрете въезда в Беларусь на 3 года. Основание - он оказался в списке невъездных в Россию, который действует и на территории нашей страны. Скандал разгорелся мгновенно. Но усилиями дипломатов это решение в течение суток было отменено.

«ВОЙДЯ В ФЕЙСБУК, ПОПАДАЕШЬ НЕ В ОГРОМНЫЙ МИР, А В ОГРАНИЧЕННЫЙ КАНАЛ»

Сразу после выступления к Сергею выстроилась очередь за автографами, а журналисты сразу после раздачи заветных подписей «ЖАДАН» из пяти заглавных букв спросили писателя о личном:

- Буквально каждая дама в очереди за автографом что-то шептала вам на ушко. Не расскажете что именно?

- Обычно это настолько личное, что я вам их не повторю. Касаются они, скажем так, отношений мужчины и женщины. Другое дело, что общение с читателями для меня всегда значило очень много. Это не значит, что я пытаюсь подстраиваться под читателя, нет. Но это обратная связь - и когда тебе говорят спасибо, и когда что-то шепчут о личном. Во всяком случае, я к такому отношусь с большим уважением. Считаю, в этом и есть смысл публичных выступлений и фестивалей.

- Белорусский читатель в этом смысле как-то выделяется для вас?

- Пожалуй, нет. Это искренние, открытые, умные люди – такие, как и украинские читатели. И с теми, и с другими очень приятно иметь дело. Понятно, что мы разные, у нас свои тараканы в голове, но белорусы и украинцы во многом похожи.

- Как считаете, литература восстановила в современном мире утраченные за несколько десятилетий позиции: спад интереса, падение тиражей, отсутствие четкой роли в обществе?

- Я спада интереса точно не вижу – скорее, все больше людей стабильно интересуются литературой. Другое дело, что в нашем мире у человека не так уж много возможностей столкнуться с современной литературой. Она как будто находится в замкнутом круге самих писателей, критиков, издателей, рецензентов, критиков, журналистов. Так что работать стоит над тем, чтобы литература была доступной, а не закрытой и тем более загерметизированной. А читателей потенциальных хватает, но они не всегда знают о каналах коммуникации, о том, как получить свежую и актуальную информацию.

- Вы о социальных сетях?

- Не только. Социальные сети, с одной стороны, огромный прорыв, они дают возможность непосредственных контактов, которой и быть не могло до появления Фейсбука или ЖЖ. А с другой стороны, они несут с собой огромную ловушку, необычайно ограничивая тебя. Вот кажется, что ты, войдя в Фейсбук, попал в огромный мир. Но на самом-то деле ты всего лишь в ограниченном канале, за границами которого мало что видишь.

- Вы читаете стихи с ридера. Сколько в ней ваших стихов, не подсчитывали?

- Нет, но стихов там много, чтобы можно было подобрать те или иные варианты в зависимости от аудитории. Выступать ведь приходится немало. Скажем, есть файл со стихами для детей. И для минского выступления сделал специальный файл. Но себя я не перечитываю, если вы намекали на это.

- А случается ли с вами ситуация, когда свои тексты вы переписываете или дописываете?

- Нет, все опубликованное не трогаю.

«Я НЕ БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАПИТАЛ ИЗВЕСТНОСТИ МИХАЛКА В СВОИХ ЦЕЛЯХ»

- Вопрос, может, и не совсем корректный, ведь песни на ваши тексты есть в новом альбоме группы Brutto. И все-таки: как вам их последний альбом «Рокi»?

- Нормальный ровный альбом, драйвовый, с четкой идеей. Мне вообще нравится то, что делает Brutto и лично Михалок. Нравится, что ищут, сомневаются, возвращаются назад. Главное, что не стоит на месте. Он не просто машинист, который запустил паровоз, и ему все равно, куда эта махина едет. Михалок старается реагировать на все, что вокруг него происходит. Потому я и зацепился за предложение написать что-то для нового альбома.

- С учетом вашего музыкального опыта в группе «Собаки в космосі» могли бы с Brutto выйти на одну сцену и спеть вещи на ваши стихи.

- Мы как-то и не говорили об этом. Я искренне уважаю Сергея, чтобы использовать капитал его известности в своих целях.

- Одна из песен в репертуаре вашей группы «Собаки в космосі» - это кавер песни «Я – рок-музыкант» белорусской группы «Мроя» с переведенным на украинский текстом. Один из ее авторов Лявон Вольский к своей версии относится теперь довольно иронично, а вот в переводе Сергея Жадана «Я – рок-музыкант» ему нравится. Лявон говорит, что таким образом текст стал актуальнее, ближе к современности.

- Да, песня и вправду звучит совсем иначе, чем звучала в «Мроі». По сути, это совершенно разные песни. И перевод я не делал слово в слово, кое-какие вещи я там поменял, но с уважением к авторам. Вообще, Лявона знаю сто лет, люблю и уважаю. Помню, как он приезжал в Харьков (родной город Жадана – Ред.) еще со своим старинным проектом Zet (Вольский и компания выступали в нем в белых масках и не признавали своего участия в качестве музыкантов – Ред.). Для меня было честью и радостью поработать с репертуаром «Мроi». Да и песня вышла хорошая, мы с «Собаками в космосі» ее постоянно поем. Вообще, когда с «Собаками...» поем про политику, алкоголь, криминал и так далее, это кому-то нравится, а кому-то – нет. А «Я – рок-музыкант» о позиции человека, у которого есть свои принципы, свои убеждения. И ты можешь интересоваться политикой, криминалом, алкоголем или женщинами – да чем угодно. «Я – рок-музыкант» - это лозунг, и песня с ним зашла «Собакам в космосі» очень хорошо – получилась настоящая визитка. Спасибо Лявону!

- А вы рок-музыкант по своей сути?

- Конечно.

- А в поэтической ипостаси? Рок-поэт?

- Да, это можно назвать рок-поэзией. В том смысле, что это поэзия людей, которые живут в системе координат ритм-н-блюза, где все очень подвязано ритмично, хватает рок-н-ролла в образной системе. Я вырос на этой музыке, и она сопровождает меня всю жизнь.

У ЛИТЕРАТУРЫ НЕТ ТАКОГО ВЛИЯНИЯ, КАК У ФУТБОЛА

- Мы говорим в тот день, когда Беларусь получила первое золото и вообще первую медаль на зимней Олимпиаде в Пхенчане. Как считаете, вес спортивных побед в обществе не затемняет побед культурных?

- Так ведь спортивные победы и вправду немало значат. Абсолютно не впадаю в патриотизм, но это важно тем, что ты ощущаешь себя частью своей страны. Речь о вещах, которые объединяют, а они универсальны. Что, разве не было определенного единения в Беларуси, когда Нобелевскую премию по литературе несколько лет назад присудили Светлане Алексиевич? О Беларуси стали говорить везде, и это было очень весомо.

В Украине о теме единения нации задумались всерьез после 2014 года. Перед нами встал вопрос, а что же нас объединяет хотя бы с 1991 года. И оказалось, что спортивные достижения тут на первых позициях: победы братьев Кличко, «Золотой мяч» лучшему игроку Европы Андрея Шевченко, выступление сборной по футболу на Чемпионате мира 2006 года, победа нашей сборной над сборной России в 1998-м, когда все тот же Шевченко забил свой феноменальный гол. И патриотизм патриотизмом, а все это действительно делало нас одним народом. Я помню, как после «Евро-2012» в Украине люди выходили после матчей с государственными флагами Украины - и это было и в Киеве, и в Донецке, и в Ивано-Франковске, и в Луганске.

- Так а литература на что-то способна в этом отношении?

- К сожалению, у нее нет такого влияния, как у футбола. Потому премии писателям, нашим или вашим, будут пусть небольшими, но кирпичиками в тот же, уж простите за высокое слово, патриотизм. А еще в нормальное понимание культурной ситуации в наших странах.