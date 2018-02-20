Юрист профсоюза РЭП: Ни одно нарушение трудовых прав не оставим без внимания 2 20.02.2018, 18:02

Работница МТЗ Наталья Писарева рассказала независимому профсоюзу о своих проблемах с нанимателем.

В профсоюз РЭП обратилась за помощью Наталья Писарева, аппаратчица очистной станции третьего разряда, пишет praca-by.info.

Она считает, что ее незаконно пытаются выжить с предприятия. Руководство очистной станции, по мнению Натальи, пытается всеми способами избавиться от нее:

- Я многодетная мать, у меня множество заболеваний, которые я получила в том числе и на МТЗ. И вместо того, чтобы помочь, меня выживают. После того, как вышла статья в СМИ, давление на меня только усилилось! Сейчас меня привлекают и к дисциплинарной ответственности, якобы за недоработки по должностной инструкции. Мне за ноябрь, декабрь и февраль объявлено два выговора и замечание. Мне снижают зарплату в два раза. Бригадир и мастер по непонятным причинам занижают мне коэффициент трудового участия наполовину; следовательно, не доплачивают мне ровно 50% зарплаты - с молчаливого согласия коллектива очистных и профсоюзного лидера цеха. Отказали в повышении разряда, сославшись на то, что мое руководство против.

Юрий Беляков, правовой инспектор профсоюза РЭП, рассказал о действиях, которые предпринял профсоюз РЭП в защиту трудовых прав работницы:

- Я подготовил для Натальи заявления в комиссию по трудовым спорам и в одел охраны труда МТЗ. Мы будем обжаловать все обвинения, которые выдвинуло Наталье Писаревой ее начальство: П. Барауля и Г. Липницкий. Возможно, что озвучить свою позицию должностным лицам предприятия придется в суде. В частности, объяснить, почему Писареву с гипертонией и ревматизмом обязывают мыть осветители и наказывают за то, что она отказывается подниматься на стремянку или на табуретку, подвергая опасности здоровье и жизнь. Также есть вопрос: почему аппаратчики, выполняя одну и ту же работу, получают разную зарплату?

Профсоюзный юрист напомнил о несчастных случаях, произошедших на МТЗ ранее:

- В 2015 году на очистной станции уже был смертельный несчастный случай со сварщиком, которого с гипертонией заставили работать на высоте. Профсоюз РЭП будет следить за развитием событий с Натальей Писаревой; ни одно нарушение трудовых прав работницы мы не оставим без внимания.