В работе Telegram произошел глобальный сбой 20.02.2018, 18:20

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе мессенджера.

Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Как пишет zn.ua, oб этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сбой произошел около 17:00 по белорусскому времени. На проблемы в работе мессенджера жалуются пользователи из Украины, Италии, Бельгии, Бразилии, Испании, Израиля и других стран.

У пользователей возникли проблемы с подключением к мессенджеру и отправкой сообщений.