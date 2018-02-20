Fitch: Популярность электромобилей снизит цены на нефть 20.02.2018, 18:35

Рост популярности электромобилей по всему миру представляет собой угрозу для глобального спроса на нефть.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings, передает apostrophe.ua.

Согласно прогнозу, содержащемуся в обзоре, пик спроса на нефть будет пройден, предположительно к 2030 году.

«Это не наш базовый сценарий, однако события 2017 года показывают, как технологические изменения и более высокая осведомленность могут привести к ежегодным продажам электромобилей до 10 млн к 2025 году», – говорится в сообщении.

«Отсутствие роста спроса станет значительным структурным изменением для нефтяного рынка, и может сделать цены более волатильными и, в среднем, ниже», – говорится в отчете.