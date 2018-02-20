В МИД РФ отреагировали на гибель россиян в Сирии: Это не военные 20.02.2018, 19:14

2,516

МИД РФ впервые выступил с заявлением после гибели россиянах в Сирии.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в Сирии якобы российские военные не участвовали в военном столкновении. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие РФ и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков», - отмечается в сообщении.

При этом в МИД РФ заверили, в Сирии находятся только российские граждане, «поехавшие туда по своей воле и с разными целями».

7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли более ста проасадовских бойцов.

По данным СМИ и OSINT-разведки, асадовцы, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входили наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия «Вагнера» Уткина и военные из Ирана. Ранее в CIT заявили, что идентифицировали четырех вероятных наемников ЧВК Вагнера: Кирилла Ананьева, Алексея Ладыгина (Рязань), Владимира Логинова (Калининград), Станислава Матвеева и Игоря Косотурова (Асбест), Алексея Шихова (Нижний Новгород), Владимира «Апостола» и Руслана Гаврилова (Кедровое). Они убиты. Как минимум Ладыгин и Косотуров ранее воевали против Украины на Донбассе.

15 февраля 2018 года сообщалось, что российские наемники, которые воевали в Сирии и получили ранения в результате авиаудара США, находятся в госпиталях Министерства обороны РФ в Москве и Санкт-Петербурге.