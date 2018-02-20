Названы десять самых образованных стран мира 20.02.2018, 19:24

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В первую десятку вошли четыре европейские страны.

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала список десяти стран с самым высоким уровнем образования граждан, сообщает издание CNBS.

В список вошли страны, где самый высокий процент взрослых людей (в возрасте от 25 до 64 лет), имеющих высшее образование в форме двухгодичной, четырехгодичной или какой-либо профессиональной программы.

Рейтинг возглавила Канада, за ней следует Япония, на третьем месте Израиль. Четвертое место заняли жители Южной Кореи.

Самой образованной страной в Европе оказалась Великобритания, которая замыкает первую пятерку рейтинга.

Шестое и седьмое место поделили США и Австралия, а далее следуют Финляндия, Норвегия и Люксембург.