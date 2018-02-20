Tesla выходит в лидеры европейского авторынка 20.02.2018, 19:57

Калифорнийский производитель электрокаров смог превзойти по результатам продаж немецкую тройку премиальных марок.

Компания Tesla показала впечатляющие результаты за прошлый год на европейском авторынке, передает avtoblog.ua.

Калифорнийский производитель электрокаров смог превзойти по результатам продаж немецкую тройку премиальных марок — Audi, BMW и Mercedes-Benz по продажам флагманских моделей.

Европейские продажи Tesla Model S оказались выше, чем у флагманских моделей немецкой тройки — A8, 7 Series и S-Class.

За 2017 год продажи Model S подскочили на 30%, достигнув 16 132 экземпляров, согласно британскому бизнес-аналитику JATO. Одновременно с этим Mercedes-Benz S-Class был реализован тиражом 13 359 машин, показав рост на 3%, BMW 7 Series — 11 735 машин (-13%).

По словам ведущего аналитика JATO Фелипе Муньоза, тот факт, что производитель передовых электрокаров смог обставить производителей традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на их же домашнем рынке, означает первый звоночек.