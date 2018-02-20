Белорусская и латвийско-российская компании судятся за нефть 27-летней давности 20.02.2018, 20:17

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Предметом спора является технологическая нефть в количестве 150 тысяч тонн.

Белорусское ОАО «Полоцктранснефть Дружба» и латвийско-российское ООО «ЛатРосТранс» будут судиться за технологическую нефть, которая находилась в участках нефтепроводов на территории Латвии после распада Советского Союза, сообщает БелТА.

Предметом спора является только технологическая нефть в количестве 150 тысяч тонн, которая находилась в участках магистральных нефтепроводов Полоцк — Вентспилс и Полоцк — Биржай — Мажейкяй, проходящих по территории Латвийской Республики и принадлежащих в настоящее время ООО «ЛатРосТранс».

Судебный спор возник в 2010 году, когда ООО «ЛатРосТранс» решило слить нефть из нефтепровода, несмотря на имеющиеся документы о принадлежности данной нефти ОАО «Полоцктранснефть Дружба». Защищая свое право собственности, белорусское предприятие обратилось в суд. Суды Латвии рассматривают это дело уже 7 лет.

Судебное дело дошло до Верховного суда Латвии, который в декабре 2016 года принял решение о направление дела в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения.