АБФФ пожизненно дисквалифицировала 12 фигурантов «договорняков» 2 20.02.2018, 20:33

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Белорусская федерация футбола вынесла решения по участникам договорных матчей.

19 февраля в Доме футбола состоялось заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Белорусской федерации футбола. На нем были вынесены решения в отношении физических лиц, участвовавших в договорных матчах.

За организацию договорных матчей бывший профессиональный футболист Вячеслав Замара и тренер-администратор Юрий Сыроквашко ("Луч") объявлены персонами нон грата (лицами нежелательными для деятельности АБФФ).

Наказанию в виде пожизненной дисквалификации подверглись футболисты Александр Тишкевич, Александр Лебедев, Андрей Порываев, Юрий Рыжко (все — "Ислочь"), Сергей Шуманов, Игорь Журавлев (оба — "Луч"), Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Егор Гудель, Алексей Сакович (все — "Ошмяны-БГУФК"), Илья Гаврилов ("Гранит"), тренер Владимир Маковский ("Ислочь").

Наказанию в виде дисквалификации на 24 месяца подверглись футболисты Иван Денисевич, Александр Алумона, Александр Папуш (все — "Ислочь"), Александр Тарликовский, Андрей Напорко, Денис Медведев (все — "Луч"), директор Дмитрий Карповский ("Луч"), Денис Жбанков ("Ошмяны-БГУФК") а также бывший профессиональный футболист Дмитрий Макар и бывший арбитр Станислав Савицкий.

Футбольные клубы, указанные в скобках, относятся в том числе к моменту совершения манипуляций спортивными результатами, — отмечает официальный сайт AБФФ.