Bloomberg: Британии следует провести повторный референдум по Brexit 20.02.2018, 20:35

1,590

На этот раз политикам стоит тщательно объяснить избирателям, что это означает.

Через два года после того, как британцы проголосовали за выход из ЕС и чуть больше, чем за год до реального воплощения этого плана Британия без лидерства медленно движется в направлении катастрофы. Стране нужно найти способ изменить этот курс. Стоит провести второй референдум как можно скорее.

Об этом в редакционной статье пишет Bloomberg (перевод - zn.ua), добавляя, что первое голосование было ошибкой, потому что вопросы были поставлены перед страной, которая еще не определилась. Никто даже не старался объяснить, что Brexit на самом деле будет означать. На фоне смеси из отсутствия информации и дезинформации узкое большинство выбрало выход из ЕС. Чтобы обнулить тот ложный выбор, нужно новое широкое народное голосование, которое будет сопровождаться осведомленностью.

После двух лет раздумий на эту тему, правительство Терезы Мэй до сих пор разделено в том, чего оно хочет. И новая серия речей вряд ли поможет ситуации. Вести переговоры о терпимом Brexit было невозможно в любом случае. Но длительная неспособность установить цели и развить стратегии для их достижения делает худшую версию Brexit очень вероятной.

Если Британия выйдет из ЕС в марте 2019 года без каких-либо договоренностей о переходном периоде, ее торговля и сфера услуг погрузится в хаос. И это произойдет не только в отношениях с союзом. Разочарование Британии в ее партнерстве с Европой сложнее и запутаннее, чем думают сторонники выхода. Но несмотря на приближение краткосрочных потерь из-за резкого разрыва долгосрочные цели, которые могли бы их оправдать остаются размытыми.

Издание соглашается, что Тереза Мэй не может изменить свою позицию, предложить проведение второго референдума и удержаться в роли лидера Консервативной партии. Когда так много стоит на кону, ей стоит признать, что время выбирать лучшее из худшего. Лейбористская оппозиция, которая тоже разделена из-за Brexit, также настаивает на выполнении первого результата референдума. Но эта позиция тоже должна измениться. Стоит вспомнить, что сторонники сохранения членства в ЕС от обеих партий составляют большинство в парламенте, хоть и настаивают на уважении к результатам первого голосования. Поэтому, учитывая важность проблемы, им стоит переступить через партийные линии и начать продвигать новый референдум.

Можно ли считать само собой разумеющимся, что второй референдум развернет курс Британии? Конечно нет! Общественное мнение колеблется, но до сих пор не пережило решающее изменение. Страна до сих пор разделена пополам. Но это менее удивляет, если вспомнить, как мало политиков призывают Британию подумать еще раз. Опять же, им нужно сделать свою работу и выступить за то, что, по их мнению, будет в интересах избирателей.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.