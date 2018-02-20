Белорусы «попали» на скандинавском аукционе 3 20.02.2018, 21:11

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Фото: Александр Ружечка

Белорусы снова оказались втянуты в оригинальную игру по распределению мировых денежных ресурсов.

Казалось, в России уже давно переболели так называемыми скандинавскими аукционами, о которых никто из скандинавов не слышал. Но оказывается, в Беларуси такие системы худо-бедно продолжают работать и даже плодятся чуть ли не воздушно-капельным путем, пишет «Онлайнер».

Что такое скандинавский аукцион?

Скандинавский аукцион — явление странное, но задорное, призванное затронуть азартные струнки души постсоветского человека. Суть в следующем: на лот назначается супернизкая цена, а участники аукциона делают ставки с минимальным ходом. Например, iPhone X выставляется за какие-нибудь 10 рублей, а пользователи делают ставки с шагом в одну копейку — то есть 10,01 рубля, 10,02 рубля и так далее.

Похоже на обычный аукцион, если бы не несколько «но». Так, за право сделать ставку вам надо заплатить. Например, за право сделать 10 ставок могут попросить 2,8 рубля, 100 ставок — 10 рублей, 1000 ставок — 135 рублей. При этом важнейшее условие всего действа — таймер. На то, чтобы выставить свою цену на товар, у вас есть 30 секунд. Если за это время никто не перебил ставку — iPhone X за 12 рублей и 33 копейки ваш!

Но это в идеальном мире розовых фламинго. На деле все не так просто, потому что победить в аукционе, честно вручную повышая ставки, практически невозможно. Организаторы таких аукционов придумывают всевозможные ухищрения, призванные поддерживать пусть небольшой, но постоянный приток ставок. Например, на сайтах со скандинавскими аукционами часто встроена автооплата. То есть за 135 рублей вы покупаете 1000 ставок по одной копейке каждая и выставляете автооплату — можно идти пить кофе, работать, отдыхать, а система автоматически будет тратить вашу тысячу копеечных ставок, перебивая другие такие же автоставки.

«Просадил все ставки и... проиграл»

В редакцию Onliner.by обратились люди, которые считают себя пострадавшими от действий аукциона elby.by.

Андрей, реальное имя которого мы оставим в тайне, оказался человеком азартным, а потому пользовался услугами аукциона даже после череды неприятных инцидентов. Так, однажды парень решил купить за копейки мультиварку. Redmond SkyCooker RMC-M40S за 46 рублей и 53 копейки — действительно заманчивое предложение. Однако с учетом того, что для выигрыша Андрей должен был сделать 952 ставки стоимостью около 135 рублей, полезный кухонный девайс обошелся ему более чем в 180 рублей. Для сравнения, в каталоге Onliner.by эта же модель продается в среднем за 170 рублей, только без ставок, игр, аукционов и ожидания (о нем — чуть ниже).

Или вот телефон. Андрей загорелся выиграть Samsung Galaxy A3 и сделал это! За 147 рублей! Правда, на выигрыш ушло больше 5500 ставок, за которые просят около 750 рублей. В данном случае переплата по сравнению с рыночной ценой лишь немного не дотянула до двукратного размера.

Такое с Андреем повторялось не раз — он «выигрывал» товар с итоговой переплатой заметно выше, чем если бы потратил на покупку того же девайса в интернет-магазине. Зачем он это делал? По словам наших собеседников, всему виной азарт. Кажется, что вот сейчас ты купишь условный «айфон» по дешевке. Итоговая сумма действительно радует — цена в десять раз ниже рыночной! Прозреваешь только потом, когда начинаешь считать, сколько реальных денег было потрачено на ставки.

Надо отдать должное аукциону — в организации бизнеса, вероятно, принимал участие человек, хорошо знающий психологию. Не хочешь выкупать товар по высокой цене? Не делай этого — просто получи компенсацию в виде пакета ставок! Она, конечно, не покроет всех издержек, но ведь можно снова играть, ввязавшись в борьбу за новый «почти бесплатный» товар! Такой замкнутый круг, из которого нелегко выбраться, раз за разом пытаясь хоть как-то отбить вложенное.

Последней каплей для Андрея стал телевизор LG 43UH610V. Уж очень хотелось завязать со всем и через телевизор вывести хоть часть потраченных на аукцион денег. Не получилось. По словам Андрея, лот был оплачен еще в начале декабря прошлого года, но насладиться «КВН» на новеньком телеке так и не вышло. «Жду по сей день. На звонки никто не отвечает. Более того, один из контактных номеров, указанных для связи, недоступен совсем. В группе „ВК“ мои комментарии в обсуждении удалялись, а потом и вовсе меня добавили в черный список», — рассказал парень.

«Товар не приходит, телефоны не отвечают, деньги не возвращают, зато новые лоты появляются»

История Валентина как под копирку писана с истории Андрея. Тоже азарт, ставки, сомнительный выигрыш товаров по завышенным ценам, обмен на ставки и задержка доставки. Валентин уверен, что Elby.by активно пользуется услугами ботов — программ, которые под видом реальных пользователей участвуют в аукционах.

У пользователя есть своя теория, развернутая и подробная. Если кратко, суть сводится к тому, что особо ценные товары боты либо «выигрывают» с фантастической скидкой для привлечения внимания, либо путем постоянного повышения ставок вынуждают игроков ввязываться в ценовую гонку, которая в итоге приводит к покупке какого-нибудь телефона по завышенной цене.

«Один бедолага в долги залез. Ночами не спал. Поначалу у него была выгода примерно 40%, но потом мы с ним немало проиграли ботам за „айфон“… Я сам обновил рекорд по количеству ставок на стиральные машины. Выиграл, однако на таких условиях, что дешевле было купить в обычном интернет-магазине», — утверждает Валентин.

«Считаю, что многие аккаунты не принадлежат реальным участникам и используются для накрутки ставок в виде скрипта. Видимо, на них производится установка минимальной цены (в виде порога), ниже которой товар продаваться не должен. В результате бот отключится от процесса совершения ставок только после прохождения порога. Далее в игру вступают уже люди… Что касается реальных участников, то их меньше, чем ботов на сайте», — считает пользователь.

«Далее пирамида начинает рушиться. Товар не приходит. Телефоны не отвечают. Электронная почта тоже. Деньги с Elby.by не возвращают. Работа сайта продолжается, выставляются новые лоты», — добавил Валентин.

Общество защиты потребителей: «Вернуть всю уплаченную сумму из-за схемы аукциона очень сложно»

Что обо всем этом думает администрация Elby.by? Вот так сразу взять и связаться с представителями ресурса оказалось непросто. Один из указанных на сайте телефонов не отвечал, второй — отключен. На запрос, отправленный по электронной почте, нам тоже никто не ответил.

Мы все-таки вышли на связь с Elby.by, но перед этим созвонились с общественным объединением «Региональное общество защиты потребителей», куда, по слова Андрея, было подано несколько жалоб в отношении аукциона. Вот что там рассказали:

— К нам обратились два человека. Примерно половину потраченных денег одному клиенту вернуть удалось. Остальную часть не вернули, мотивируя тем, что это были проигранные ставки и это просто азартная игра, розыгрыш. По второму делу ведется претензионная переписка.

Насколько я знаю, многие попали с этой организацией. Люди обращались и в другие общества защиты прав потребителей, и в милицию. Человек выигрывает, но товар в указанные сроки не приходит. Покупатели требуют вернуть деньги, но их «кормят завтраками». Вернуть всю уплаченную сумму из-за схемы аукциона очень сложно.

Позиция Elby.by: «Это все вранье и подковырки обиженных людей»

Организатором скандинавского аукциона является ООО «Трастмакс», зарегистрированное в Могилеве и работающее около двух лет. На сайте указаны реквизиты и номера телефонов, по которым, как мы уже упоминали, дозвониться до компании не вышло.

Получить комментарий от Elby.by (или того, кто представился этим ресурсом) удалось на странице аукциона во «ВКонтакте». Мы поинтересовались: действительно ли к аукциону есть жалобы со стороны пользователей и правоохранительных органов?

— Это все вранье и подковырки обиженных людей и, что еще может быть, конкурентов…

— Люди жалуются на длительную задержку выкупленных ими товаров, засилье ботов. Можете прокомментировать это?

— О какой длительной задержке идет речь? Все товары, выигранные на аукционе или выкупленные участниками, доставляются потребителю. Жалуются обычно те, кто не выиграл на аукционе. Их можно понять. Просто участники забывают главное — победитель на аукционе всегда один. Если человек не выиграл, то его сразу берут сомнения касательно достоверности других участников…

Да, бывают и задержки, но это связано со многими факторами. Бывает, выставляется на аукцион товар, который имеется у поставщика в количестве нескольких единиц. Участник побеждает и не выкупает товар в течение 7—10 дней после произведения оплаты, но потом данный товар отсутствует на складе поставщика и приходится ждать поступления. Поэтому так может происходить. Мы всегда стараемся урегулировать данный вопрос мирным путем. Разговариваем с клиентами и отправляем какой-нибудь бонус в качестве компенсации за ожидание… У нас очень много довольных клиентов, поэтому несколько жалоб — это нормальная реакция людей.

На вопрос о возможном применении скриптов, которые якобы участвуют в торгах, представитель Elby.by в соцсети упомянул еще один скандинавский аукцион, который начинает активно раскручиваться в соцсетях. Мол, у них боты есть, а у нас — нет.

— Какими документами регулируется ваша деятельность?

— Мы — официально зарегистрированная организация и зарегистрированы в торговом реестре как интернет-магазин. Для данных категорий товаров лицензия не нужна.

Как минимум Андрей и Валентин с аукционом не согласны и на мирный путь решения всех вопросов, кажется, уже давно не рассчитывают. Ребята намерены обращаться в милицию, чтобы решить проблемы в правовом поле.