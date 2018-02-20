Гомельчанин выловил щуку весом почти 11 кг 7 20.02.2018, 21:33

3,123

Для извлечения щуки на поверхность пришлось расширять лунку с помощью ледобура.

Гомельчанин и заядлый рыбак Виталий Курлович выловил щуку весом почти 11 килограммов. Причем, на леску диаметром 0,25 мм и без металлического поводка. О невероятной рыбацкой удаче журналистам газеты «Гомельская праўда» рассказал его коллега Дмитрий Уклейко.

Дело было на пригородном водоеме. Каком — Виталий не говорит, боится конкурентов.

Но своим увлекательным рассказом поделился — на озеро мужчина прибыл часам к десяти и начал расставлять жерлицы. Спросил местного рыбака, куда лучше поставить снасти. Тот указал примерное место, туда и установил первую. Когда промерял глубину пятой, увидел, что первая отсалютовала поднятым флажком. Подбежал: леска на катушке уже полностью размотана, а сама жерлица плотно прижата ко льду и сильно продавила ледяную крошку. Подсек и понял, что на другом конце «маленький крокодильчик», а лунка всего 100 мм, леска диаметром 0,25 мм и без металлического поводка. Борьба продолжалась около 20 минут, пока наконец-то удалось подтащить зубастую к лунке и зацепить багориком. Однако, ручка от самодельного инструмента осталась в руках, а сам он исчез в лунке.

Но тут на помощь подоспели другие рыбаки и забагрили хищницу повторно. Для ее извлечения на поверхность пришлось расширять лунку с помощью ледобура и пешни. Когда же трофей вытащили и взвесили, выяснилось что щука весит 10,8 кг. Только случайность уберегла тонкую леску от острых зубов, маленький тройничок впился в самый уголок пасти.