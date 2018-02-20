Белоруска, работавшая в NASA: Как может быть не интересно слушать адронный коллайдер?! 7 20.02.2018, 21:54

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Яна Король

Беларусь Яна Король покинула потому, что стало не хватать денег на путешествия.

Она работала в NASA, занималась исследованием атмосферных аэрозолей, знает несколько языков, много путешествует. Ее IQ — больше 150, и она всерьез считает себя лучше других. Фамилия Король обязывает носить корону и не стесняться этого. Хм? А почему бы и нет, если это правда?

Минчанка Яна Король во-первых — красивая женщина и блоггер, а во-вторых — кандидат физико-математических наук и доктор философии.

И наша цель не рассказать о достижениях Яны Король в физике, математике, аэродинамике или еще чем-то, а показать ее обычной женщиной, у которой в жизни все упорядочено и плачущей только если слушает оперу «Тоска», пишет nn.by.

А может все же Яна — необыкновенная женщина?

Поработав младшим научным сотрудником в Академии наук Беларуси, а затем ученым секретарем в Институте физики НАН, Она решила, что хочет работать в NASA.

Цель. Резюме. Ответ из NASA. Рабочая виза. Собранные чемоданы. И — привет, Калифорния!

В Яниной жизни все так. С детства.

«Я самостоятельная с очень раннего детства. Никто не верит, но было дело, когда я отказалась ходить в детский сад (мне было 3 года!) И родители неделю оставляли меня дома одну. Мама приходила с работы в обед, кормила меня, клала на дневной сон и уходила. Я оставалась одна и находила, чем себя занять. А через неделю согласилась снова идти в садик. Этого я не помню, рассказывали родители, зато помню, как в старшей группе ходила в садик сама без сопровождения родителей. Никто не верил этому в саду, и я обижалась. Родители могли меня оставить одну ночевать уже лет в 10, а в 15 я уже уехала от них в Минск учиться в лицей БГУ», — вспоминает девушка.

Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано. И, казалось бы, почему изысканной девочке не стать музыкантом? Но ее влекла математика и физика.

«В школе я была самая сильная ученица по всем предметам, но, как водится, при выборе профиля класса я выбрала математический, ведь туда шли самые умные. Всегда любила именно математику, но все изменилось, когда пришла новая учительница физики. Если бы не она, я бы сейчас была айтишницей… Но мне повезло!

Нет ничего интереснее, чем узнавать, как устроен мир, — восторженно рассказывает Яна. — Честно не понимаю людей, которым не интересно читать или слушать о Большом взрыве, адронном коллайдере, о том, как работает атомный реактор. Все ездят на машинах, но мало кто знает, как устроен двигатель внутреннего сгорания! В лицее, кстати, пошла на математику просто потому, что там был выше конкурс, а значит, учиться там было круче.

В NASA также работать было круто и престижно, но …

«Я бросила их после первого года из двух, на которые была рассчитана моя стипендия. Переезжаю во Францию заниматься все тем же. Самая крутая в мире — Лаборатория оптики атмосферы в Лильским университете, где я защищала диссертацию и куда еду сейчас, надеюсь, насовсем», — рассказывает Король.

Сейчас в планах Яны — Франция. Однако женщина признается, что мечтает жить в Гренаде:

«Испания — страна моей мечты. Мне там настолько комфортно, что я чувствую себя, как дома. Гранада со своей жарой, фламенко, арабской культурой, едой, оливковым маслом и невероятно красивыми людьми меня просто тянет, как магнит».

При этом другой магнит тянет Яну в Антарктиду.

Она признается, что и Беларусь покинула потому, что стало не хватать денег на путешествия. А между тем, список стран, где она встречала рассвет, — впечатляет: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Египет, Канарские острова, Италия, Китай, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Румыния, Сербия, Франция, Чехия, Черногория, Швейцария. Ну и, конечно же, США.

«Но Беларусь мне тоже нравится. Особенно наш маленький деревенский домик в Витебской области. Но только летом. Зимой от вида снега я страдаю физически», - признается Яна.

О своих приключениях девушка рассказывает не только нам, но и семи тысячам своих подписчиков в инстаграме. При этом она достаточно активно ведет и свой Живой Журнал:

«Мир должен знать обо мне, ага!, — смеется девушка. — Сначала я просто хотела писать лишь бы писать. Потом стало интересно следить за впечатлением, которое я делаю на других людей. Я не такая, какой меня видят в соцсетях, я намного лучше. В соцсетях я просто самовлюбленная взбалмошная особа, и мне весело от того, как люди на меня реагируют. Я бы не стала читать про такую, как я, но почему моя личность интересная другим. Для меня это загадка. Теперь я хочу стать собой в интернете, но это сложно, поэтому я меньше пишу».

Еще несколько фактов о докторе философии и кандидата физико-математических наук Яне Король.

Она любит собак. Любимая книга — «Колыбель для кошки» Курта Воннегута, фильм — «Заводной апельсин» Кубрика. Она — амбидекстер, одинаково хорошо пишет левой и правой рукой. Умеет вязать. Печатает со скоростью 350-400 знаков в минуту. Научилась читать в четыре года. Боится высоты, грозы и холодного оружия. Может сесть в позу лотоса и охватить ноги руками через спину. В десятом классе играла на гитаре в переходах и неплохо этим зарабатывала. Теперь всегда дает деньги уличным музыкантам. И в повседневной речи использует матерные слова.

«Да не особенно я ругаюсь матом. Если нужно поссориться на английском, слово на букву «F» я могу склонять по-разному. И по-французски достаточно много ругательств знаю. Другое дело, что маты чаще нужны в русскоязычном окружении. Такая жизнь», — признается она.

Девушка успевает не только много писать и путешествовать, читать и вязать, а еще находить время на себя, чтобы все сворачивали головы, когда она проходит мимо:

«Я просто не трачу время на гаджеты и телевидение. На работе никогда не работала сверх рабочего дня. Наоборот, старалась оптимизировать работу, поэтому и научилась еще на третьем курсе слепому десятипальцевому набора текста. Так что пишу я быстро, да и соображаю быстро, чего уж там».

На вопрос, есть ли универсальная совет всем, кто жалуется на жизнь, Она советует почитать Марка Аврелия:

«Моя мама всегда таким людям, которые вечно жалуются на жизнь, отвечает:« А вы работать не пробовали?». Кажется, Стив Джобс сказал, что работать нужно не 20 часов в сутки, а головой. Банально, но забывать это не стоит. Ничто меня так не бесит в работе, как осознание, что я что-то сделала зря или неправильно, и надо переделывать. А свободное время я посвящаю чтению книг или встречам с близкими».

Близких людей, признается Яна, у нее немного. «Я не люблю распыляться на мелочи, в том числе на слабые социальные связи. Мне достаточно мамы и нескольких подруг», — объясняет девушка.

Любимый человек у Яны тоже есть.

«Я постоянно встречалась преимущественно с физиками. Ведь для меня важно, чтобы интересы наши совпадали. Если отвечать на вопрос, где же лучшие мужчины, отвечу так: в наших головах. Мы в жизни ищем того, кто максимально соответствует тому образу, что сами себе нарисовали», — поясняет она.

Если же говорить про национальность, то ни горячие испанцы, ни свои белорусы Яну не увлекали:

«Мне приятнее всего иметь дело с русскими мужчинами, именно с русскими, а не белорусами. В наших не хватает широты души и чувства юмора, что в избытке у русских. Мой мужчина, как и я, наполовину русский, наполовину белорус, но, в отличие от меня, вырос в России, что, без сомнения, пошло ему на пользу. Уже более 20 лет он живет на Западе. Короче, мужчина мечты — русский, но воспитанный Западом».

А еще Яну регулярно включают в топ самых читаемых белорусских блогеров.

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Как на это реагирует Яна с фамилией Король?

«Хм, ну ладно, чего уж там, читайте. Мне не жаль».