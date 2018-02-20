16 лет назад Беларусь сотворила одну из самых громких сенсаций в олимпийской истории 2 20.02.2018, 22:36

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20 февраля 2002 года сборная Беларуси по хоккею добилась наивысшего достижения в суверенной истории.

Ровно 16 лет назад, 20 февраля 2002 года, сборная Беларуси по хоккею добилась наивысшего достижения в суверенной истории. В четвертьфинале олимпийского турнира в Солт-Лейк-Сити команда Владимира Крикунова сенсационно обыграла звездную сборную Швеции (4:3) во главе с Томми Сало, Никласом Лидстремом, Петером Форсбергом, Матсом Сундином...

Решающую шайбу броском от красной линии за считанные минуты до конца третьего периода забросил Владимир Копать, напоминает «Прессбол».

На тех Играх белорусы заняли 4-е место. Нигде и никогда они взбирались так высоко. Лучшее достижение на чемпионатах мира — 6-е место в 2006 году.