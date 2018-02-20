В среду в Беларуси будет до 18 градусов мороза
- 20.02.2018, 23:01
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Днем на большей части территории ожидается снег.
Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 21 февраля.
Об этом агентству БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью преимущественно по северной половине страны, а днем на большей части территории ожидается снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет неустойчивый, 3-8 метров в секунду.
Ночью столбик термометра покажет -6... -12, при прояснениях он опустится до 13-18 градусов мороза (в Минске — от -7 до -9 градусов). Днем температура воздуха будет 2-8 со знаком "минус" (в столице — от -2 до -4). По западу страны ночью прогнозируется 2-5 градусов мороза, днем — от нуля до -1.