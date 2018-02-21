Милиция избила жителя Хойников на глазах у детей, а потом оштрафовала 21.02.2018, 7:41

1,397

Чем меньше населенный пункт, тем больше беспредел со стороны представителей власти.

Пытали на глазах у детей, избили, сейчас дали штраф. Суд Хойникского района Гомельской области оштрафовал жителя Хойников, который заступился за незнакомца перед милиционерами, более чем на 600 рублей. Его признали виновным в отсутствии фликера, неповиновении и оскорблении милиционеров, сообщает «Белсат».

Прапорщик нажимает тревожную кнопку на руке! Караул! Это не захват административных зданий — это независимые журналисты и блогеры приехали в Хойники на суд к Алексею Шастерику, избитого милицией. Правда, осудили самого потерпевшего. Судья Андрей Кардаш дал Алексею штраф 612 рублей за отсутствие светоотражающего элемента — фликера, за оскорбление милиционеров и неподчинение. Многодетный отец, однако, будет добиваться, чтобы судили настоящих преступников.

«Я не ожидал, что за то, что я невиновен, можно дать штраф. Я пострадавший, а они делают меня виновным. Буду обжаловать, так как здесь пострадали наши дети, честь нашей семьи», — рассказывает Алексей Шастерик.

Милиционеры не зря прячутся от камер. В январе они сильно избили Алексея на глазах у его маленьких детей. Многодетный отец виноват в том, что на улице поинтересовался причиной задержания предположительно нетрезвого мужчины. Милиционеры сказали Алексею, чтобы не лез не в свое дело и что завезут в отделение за отсутствие фликера, а потом повалили на землю. Разбили Алексею губы, стали ломать руку. Выбежала жена — Ирина Шастерик. Ей не давали даже забрать детей.

А милиционеры разговаривали с женой Алексея, будто ничего не случилось.

В суде пострадавшим признали милиционера, якобы оскорбленного в ходе жесткого задержания.

«Не он пострадал, а пострадали мои дети. Которые ходят по улице, и плачут, когда видят наших… тех, кто должен нас охранять. А они плачут от их вида», — говорит упряжка.

Замалчивать такие ситуации – хуже для самих пострадавших, говорят правозащитники.

«Чем меньше городок, населенный пункт, тем больший беспредел со стороны представителей власти, работников милиции. Безусловно, будет давление на эту семью. Но если они не будут жаловаться, поднимать дело, им будет еще хуже. Их сломают о колено, им придется уезжать оттуда», — говорит гомельский правозащитник Алесь Евсеенко.

О милицейском беспределе и в столице, и в регионах «Белсату» регулярно рассказывают пострадавшие. Однако Министерство внутренних дел реагирует на эти дела агрессивно и старается не наказывать своих подчиненных за издевательства над гражданами.

Подобный случай — с фликером и физическими повреждениями — произошел в начале февраля в Рогачеве. Виктор Артюх шел домой, его задержали за отсутствие фликера, а возле отделения милиции стали бить, сломали ребро. Вместо того, чтобы наказать своих сотрудников, милиция преследует тех, кто рассказывает об инциденте. Накануне милиционеры пришли с обыском к редактору интернет-страницы «Рогачев Онлайн» Денису Дашкевичу, который опубликовал фото «оборотней в погонах».