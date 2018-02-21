«Люди не могут сдержать слез, увидев Погоню в центре Минска в нашем магазине» 4 21.02.2018, 12:53

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20-летний владелец магазина одежды в национальном стиле подытожил два года работы.

Вадим Макей — молодой владелец магазина одежды в национальном стиле «Дарэчы».

Он работает в торговом центре «Силуэт» (метро «Площадь Якуба Коласа»). Вадим рассказал «Нашей Ниве» о том, как он и его бизнес пережили этот период.

— Вы два года занимаетесь магазином «Дарэчы». Как бизнес изменился за это время? Расширился/сократился/остался на том же уровне? Приносит ли он прибыль, или приходится инвестировать из каких-то других «карманов»?

- Да, прошло два года, даже трудно поверить. Бизнес изменился, бесспорно. Главное, люди привыкли к тому, что белорусские символы и белорусский язык — это что-то хорошее и привычное. Ведь, помню, когда мы начинали, реакция была разная. Изменилась и покупательная способность, очень чувствуется. Но это не просто бизнес для нас с отцом — это наша жизненная позиция, и все это было сделано нами изначально на свои средства. Да, бывает тяжело, но мы занимаемся полезным делом. Ну и, конечно, если кто-то пожелает инвестировать или пожертвовать в наше дело, против не будем. Но пока каждая копейка — наша собственная в этом бизнесе.

— Как вообще пришла идея основать «Дарэчы»? Занимались ли вы и ваши родители предпринимательством ранее?

- Предпринимательством до этого ни я, ни мой отец не занимались. Но я очень благодарен судьбе за то, что мы к этому пришли. Даже трудно передать какой это ценный опыт, когда ты вместе с отцом занимаешься делом, которое тебе по душе. Хватает у нас и разногласий и каких-то конфликтов из-за разницы поколений, подходов и направлений развития, но это лишь укрепляет наши отношения как отца и сына.

— Расскажите немного о семье: кто ваши родители, откуда корни. И не родня ли вы министру иностранных дел. Кстати, о семье: возможно, у Вас за два года появилась и своя семья?

- Мои родители — замечательные и сильные люди. Я единственный в семье, а корни уходят на запад Беларуси. Да, по поводу фамилии часто задают вопрос, и случаются интересные ситуации время от времени. В общем, я слышал что есть два крупных места распространенности фамилии Макей, одно ближе к Витебску, другое к Гродно. Наши места ближе к Гродно, как и нашего министра иностранных дел. Поэтому не исключаю, что мы где-то далеко, может, и родственники, но к этому спокойно относимся и специально не ищем какие-то связи. Насчет семьи: да, я нашел свою любовь и очень рад.

— Вы основали «Дарэчы» на подъеме интереса к национальной атрибутике. Сейчас первичный спрос удовлетворен. Как за два года изменились запросы покупателей? Что больше всего покупали тогда и что сейчас интересует людей?

- Как тогда, так и сейчас, люди прежде всего обращают внимание на цену. Я бы не сказал, что спрос очень изменился, нужно все время выдумывать что-то новое, как в любом деле, если хочешь достичь успеха.

— Вам приходится выдерживать существенную конкуренцию: в центре Минска хватает магазинов с «вышиванковым» ассортиментом — даже государственные стали подключаться. Чем привлекаете покупателя? Пытаетесь ли сотрудничать с другими продавцами?

- Проводим акции, розыгрыши. Времена не самые лучшие, поэтому пробуем демпинговать, показывая людям, что у нас товар можно приобрести дешевле, но с тем же качеством! Да, всех наших «конкурентов» мы знаем, я бы их даже так не называл, потому что мы со всеми в нормальных отношениях.

— Вы сочетаете бизнес с учебой. Связаны ли ваша будущая специальность и магазин «Дарэчы»?

- Учусь я в Белорусском национальном техническом университете, на четвертом курсе факультета менеджмента, маркетинга и предпринимательства (ФММП). Вот уже заканчиваю почти, осталось написать диплом:)

Мне очень нравится то, что мы делаем, посмотрим как сложится дальше, хотелось бы попробовать себя и еще в какой-нибудь отрасли.

— В ТЦ «Силуэт» вы магазин с достаточно нетипичным ассортиментом. Как реагировали на ваше появление соседи по торговому залу? Как относятся сейчас?

- У нас прекрасные соседи, недоразумений не было. Все прекрасно.

— Никто, кроме вас, не пытался включать в ассортимент вещи с национальным колоритом?

- Да, встречаем какие-то вещи время от времени. Ну и сами продавцы ходят все с ленточками белорусскими, брелоками — белорусизируем:)

— Сталкивались ли Вы за время работы с проявлениями открытой вражды с чьей-либо стороны?

- Ой, может когда-то и было… Но крайне редко. Да и мы с отцом не из пай-мальчиков, оба занимаемся спортом: я занимаюсь боксом, а отец даже в свои 50 лет подтягивается 20 раз. Короче, пусть посмеет кто-нибудь с нами задираться:)

— Какой самый необычный покупатель у вас был? Может, кто-то из известных людей к вам приходил? Что покупали?

- Может показаться, что это скучная работа — сидеть и продавать… Но бывают случаи, которые не оставляют равнодушным. Например, когда старушка не может сдержать слез, увидев Погоню в центре Минска в нашем магазине, и говорит, что уже не думала, что доживет до таких времен… В общем, каждый покупатель чем-то примечателен, может и слова лишнего не сказать, но что-то в нем цепляет. Знаменитостей тоже было немало, на пальцах не перечесть.

— Какие интересные бренды национальной одежды появились за эти два года, на что советуете обратить внимание?

- Самое главное, что мы стали выпускать одежду под своим названием «Дарэчы», также запустили серию футболок «Дарэчы, Беларус», хотим это продолжать. Со многими работаем. Например с LSTR Adziennie, гордимся, что в нашем магазине есть их вещи. Остальное лучше увидеть своими глазами, когда придете к нам.

— Представьте Ваш бизнес через десять лет. Имеете ли вы стратегический план на такой срок?

- Живем и работаем одним днем, трудно представить себя через десять лет, это половина моей жизни на данный момент, бизнес — тем более трудно.

— Чем порадуете покупателей в ближайшее время? Весна идет.

- Да, будет много интересных вещей. И что-то новое, и что-то перевыпустим.