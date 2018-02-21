Минчане жалуются на завышенные цены такси 2 21.02.2018, 13:09

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С начала 2018 года зафиксированы три жалобы на завышенную стоимость поездки в такси.

В 2017 году таких жалоб зафиксировано 10, сообщили агентству «Минск-Новости» в управлении торговли и услуг Мингорисполкома.

— К примеру, была жалоба: пассажир сел в машину к перевозчику на вокзале и поехал домой. Неделю назад он заплатил за такую поездку 7 руб., в этот раз водитель пообещал взять не больше 10, а счетчик показал 26, — уточнила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. — При разборе ситуации в управлении торговли таксист не отрицал, что у него 5 разных тарифов, которые он может применять по своему усмотрению.

По словам собеседницы, Правила автомобильных перевозок пассажиров обязывают водителей информировать клиентов о цене за километр или называть ориентировочную стоимость поездки до ее начала. Правда, некоторые таксисты пытаются разными способами ввести пассажира в заблуждение. Поэтому перед поездкой нужно внимательно ознакомиться с предлагаемыми тарифами.

Также, отметила Н. Емельянова, в управление торговли и услуг Мингорисполкома поступают жалобы на несвоевременную подачу машины. Хотя в таких случаях доказать что-либо трудно.