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Дмитрия Дашкевича оштрафовали за «образовательный визит» в барбершоп «Чекист»

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  • 21.02.2018, 13:01
  • 3,517
Фото: «Радыё Свабода»

Общественного активиста оштрафовали на $368.

В начале февраля, после визита активистов, владельцы барбершопа «Чекист» Илья Метлицкий и Олег Кот написали заявление в милицию на Дмитрия Дашкевича и Эдуарда Пальчиса. После этого обоих вызвали в суд Центрального района с обвинениями в мелком хулиганстве, пишет tut.by.

В суд Центрального района 21 февраля явились в качестве свидетелей владельцы барбершопа Илья Метлицкий и Олег Кот. Дашкевич и Пальчис на судебное заседание не пришли. По словам Дашкевича, в этот день они собирают подписи за создание Национального Университета.

Как нам сообщили в суде, Дашкевича заочно осудили за мелкое хулиганство на 30 базовых — 735 рублей.

Напомним, 9 января Дашкевич вместе с Пальчисом и еще несколькими общественными активистами посетили барбершоп «Чекист» на Тимирязева. Они намеревались убедить владельцев сменить название заведения и принесли плакаты с именами расстрелянных 30 октября 1937 года представителей белорусской интеллигенции. Акция заняла не больше 15 минут. Учредители записали телефоны активистов, пообщались тет-а-тет и пообещали подумать над предложением сменить название.

Позже один из владельцев нам рассказал, что они решили не менять название заведения.


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