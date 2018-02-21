Австралийский фотограф показал неизвестную Монголию 4 21.02.2018, 13:17

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34-летний австралиец живет в юрте и ведет образ жизни монгольского кочевника.

До 34 лет австралиец Джон Фили сидел в уютном домашнем кресле в городе Брисбене, а теперь оседлал лошадь, живет в юрте и ведет образ жизни монгольского кочевника, пишет zefirka.net.

Почти 40 % населения Монголии живет в столице, Улан-Баторе. Остальные — ведут кочевой образ жизни, как и в прошлые века перемещаясь верхом от пастбища к пастбищу. Девять месяцев в году монгольские пейзажи напоминают зону вечной мерзлоты, летом — пустынную поверхность Марса. Туристов сюда не особенно тянет, да и страна не слишком приспособлена к приему гостей: гостиниц (в привычном понимании этого слова) за пределами столицы, Улан-Батора, нет — приезжему приходится ночевать в юрте.

В 2015-м власти решили возродить Даншиг Наадам — буддистский праздник, объединяющий всех монголов. Фестиваль с ярмарками, массовыми молитвами, танцами, играми и песнями, по задумке, должен привлечь туристов в Монголию.

До тех пор главным поводом для визита в Монголию служил Наадам — праздник в честь победы народной революции 1921 года. Во время Наадама проходят соревнования по борьбе, стрельбе из лука и конные скачки, где участвуют 35 тысяч борцов, 40 тысяч наездников и 1,5 тысячи стрелков. А на фестиваль верблюдов в Даланзадгаде (пустыня Гоби) съезжаются туристы со всего мира — посмотреть на парад и гонки на верблюдах.

Австралийский фотограф Джон Фили приезжает сюда последние четыре года и уже успел стать своим для кочевников, хотя первый его визит в Монголию был случайностью — страна оказалась просто первым попавшимся местом на карте.

Пару лет назад Фили не знал по-монгольски ни слова, а сейчас проводит в стране по несколько месяцев в году, ездит на лошади, привык спать на полу юрты и есть из одной тарелки с большой монгольской семьей.

— В Монголию я приехал в 2014 году, потому что мне показалось, что моя жизнь уже не та и мне срочно нужно пережить то, чего я еще не испытывал, и узнать то, чего я еще не знал. Я до сих пор продолжаю работать здесь, потому что хочу понять, что лежит за пределами импульсов нашего восприятия чужой культуры. В Монголию я приезжаю вот уже 4 года и провожу здесь от двух недель до полугода. Я нахожусь здесь даже сейчас — правда, оправляюсь от болезни и пока лежу в постели.

Когда я снимаю проект, то часто сплю на полу в юртах вместе со своими героями, не пытаясь от них отгородиться. Изначально я не знал ни слова по-монгольски и сознательно отказался от переводчика. Я старался проводить с местными жителями все свое время, наблюдая за ними и контактируя любыми способами. Например, с помощью улыбки. Это здорово сокращает расстояние. А постоянное наблюдение, возможно, давало мне больше информации, чем могли бы дать разговоры.

Иногда я представлял, что Монголия — планета, которая, судя по пейзажам, находится от Солнца еще дальше, чем Земля. Мне казалось это веселым, и, вообще, я так дурачился, потому что у меня вдруг появилось много свободного времени. Изначально поездка в Монголию была для меня возможностью пожить так, как я никогда не жил раньше. Я вдруг захотел уехать подальше от дома, и в тот период это казалось мне единственным здравым решением. В первую очередь я смог оценить перспективы, которые не видны в каждодневной рутине.

Больше трети населения Монголии живет в Улан-Баторе. Надо сказать, что это нормальный город и там не ездят на лошадях. В столице много машин и автобусов, а в сельской местности — да, все ездят на лошадях. Когда я впервые приехал в Монголию, то, конечно же, сразу покатался на лошади. Я и отправлялся сюда с целью поездить на лошади и встретиться с настоящими кочевниками. Через три дня я сдался. Я могу проехаться на лошади, но скакать постоянно и вести кочевой образ жизни — совсем другое, это очень трудно.

Мой проект называется «Аутсайдер», во-первых, потому, что я хотел узнать, что лежит за пределами моих знаний. Во-вторых, название — отсылка к людям, которые живут оторванными от глобализации и западного мира. Монголы в отличие от нас все еще очень зависят от природы и живут в диалоге с ней. В-третьих, я точно был аутсайдером в той обстановке, и только то, как люди реагировали на меня, сделало проект возможным.

В среднем я провожу в Монголии 4 месяца в году и периодически возвращаюсь в родной Брисбен. Пока я не могу сказать, что живу здесь все время, но кто знает, что будет дальше, - рассказал фотограф.