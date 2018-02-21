Лица Майдана 3 21.02.2018, 14:33

1,619

Как изменилась жизнь украинцев после Революции достоинства.

20 февраля 2014 года. Этот день потом назовут переломным в истории украинской Революции Достоинства. Три месяца жестоких противостояний. Более сотни погибших с обеих сторон и сотни травмированных. Такую цену заплатили украинцы за светлое европейское будущее, пишет сайт "Настоящее время".

"В Европе. Украина будет среди всех свободных народов мира. Мы не будем рабами, мы будем свободными людьми", – кричали тогда люди.

Четыре года спустя о тех тяжелых днях на Майдане напоминают лишь портреты погибших, цветы и свечи. Кардинально изменилась и жизнь самих протестующих.

Теперь у Юлии Тычковской плотный график – встречи, переговоры, совещания. До революции она преподавала в Киевской школе экономики. В разгар протестов девушка организовала так называемый Открытый университет Майдана: составила учебную программу и в 20-градусный мороз начала читать лекции протестующим. Позже к проекту присоединились и другие.

"[Присоединились] выпускники Киево-могилянской бизнес-школы, мои коллеги из Киевской школы экономики, очень много волонтеров. Это был такой процесс для меня абсолютно сказочный, это было для меня чудом, когда ты начинаешь что-то делать и люди просто приходят, встают рядом и делают", – рассказывает Тычковская.

Проект существует и по сей день. Кроме того, недавно Юлия стала исполнительным директором международной организации, которая обучает молодых лидеров со всего мира. А в начале года американский Forbes включил ее в тридцатку самых перспективных людей мира моложе 30 лет. На церемонию награждения в Лондон Юлия не ездила, говорит, что скептически относится к наградам в принципе, хотя все равно была рада.

"Такое позиционирование, что мы с этой темой, с нашими проектами, как Украина, представлены в глобальном сообществе, это для меня сильный аргумент", – говорит девушка.

Оглядываясь на события четырехлетней давности, Юлия считает Майдан победой. Несмотря на то, что новая власть, по мнению Тычковской, переняла очень многое от старой.

"Есть много позитивных вещей, которые состоялись. Мы все изменились. Очень много людей, которых я знаю, в моей среде, естественно, я не говорю о критической массе в контексте страны, но я говорю о большом количестве людей, которые начали что-то делать для своей страны, которые начали брать на себя больше ответственности, которые перестали жаловаться, что все плохо, все виноваты, а начали брать и делать", – говорит Тычковская.

Еще один активист Майдана – 33-летний львовянин Назар Гординяк. До Майдана он работал успешным стоматологом, теперь живет в аскетичной комнате общежития. На столе компьютер и пачки исписанной бумаги – Назар пишет книгу – историю современной Украины от Майдана до аннексии Крыма и вооруженного столкновения в Донбассе.

"Мне Майдан дал подготовку к войне потому, что я уже приехал в АТО, и я уже знал, что делать. То есть подготовка как медика, с чем придется сталкиваться, потому что я уже видел смерти на Майдане", – говорит Гординяк.

Во время революции Назар был медиком, а в самые острые моменты помогал строить баррикады, занимался другой работой. Сейчас перебивается временными заработками, помогает раненым военным и уже представить себя на старой работе не может. 20 февраля 2014 года до сих пор вспоминает с ужасом.

"Было два выстрела. Я перед собой увидел человека, который сидел на лавочке, и он упал. Я не понял, я думал, что ему просто плохо стало. Поворачиваюсь, а сзади девушку подстрелили в шею. И тогда меня охватил очень сильный панический страх потому, что я в этот момент не знал, что делать", – вспоминает Гординяк.

Майдан для Назара закончился, когда похоронили всех погибших. Все, что происходило дальше, также не оставило его в стороне. С началом российской агрессии Назар вступил в вооруженные силы. Военным медиком он прошел множество горячих точек от Мариуполя до Саур Могилы. Однако, говорит Назар, Майдан для него был на много страшнее войны.