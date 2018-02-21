Главного помощника Юнкера назначили генсеком Еврокомиссии 1 21.02.2018, 14:37

Мартин Сельмайер

Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Мартин Сельмайер считается одним из очень сильных и противоречивых игроков в Брюсселе.

Европейская комиссия назначила Мартина Сельмайера, руководителя аппарата президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, новым генеральным секретарем Еврокомиссии - что является самой высокой чиновничьей должностью в исполнительных органах ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

Такое назначение означает, что Сельмайер, которого считают одним из очень сильных и противоречивых игроков в институтах Брюсселя, может остаться в Еврокомиссии даже после того, как срок Юнкера завершится в конце 2019 года.

"Коллегия решила назначить Мартина Сельмайера, нынешнего руководителя аппарата президента Еврокомиссии, новым генеральным секретарем Комиссии", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Это решение вступит в силу 1 марта. В то же время президент (Еврокомиссии - Ред.) Юнкер решил, что его нынешний заместитель главы аппарата Клара Мартинез Альберола станет его новым главой аппарата", - заявила Комиссия.

Выступая на пресс-конференции, чтобы объявить о новом назначении, Юнкер отметил, что следующий президент Еврокомиссии должен подтвердить, сохранит ли эту должность дальше за Сальмайером.

Напомним, в октябре прошлого года в Великобритании разгорелся скандал из-за утечки данных о том, что во время обеда на прошлой неделе с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером британская премьер Тереза Мэй "умоляла о помощи" по Brexit.

Ник Тимоти, бывший советник Мэй, сообщил, что информацию о "мольбах Мэй" обнародовал руководитель аппарата президента Еврокомиссии Мартин Сельмайер.