Главного помощника Юнкера назначили генсеком Еврокомиссии

Главного помощника Юнкера назначили генсеком Еврокомиссии1
- 21.02.2018, 14:37
Мартин Сельмайер считается одним из очень сильных и противоречивых игроков в Брюсселе.
Европейская комиссия назначила Мартина Сельмайера, руководителя аппарата президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, новым генеральным секретарем Еврокомиссии - что является самой высокой чиновничьей должностью в исполнительных органах ЕС.
Об этом сообщает Reuters.
Такое назначение означает, что Сельмайер, которого считают одним из очень сильных и противоречивых игроков в институтах Брюсселя, может остаться в Еврокомиссии даже после того, как срок Юнкера завершится в конце 2019 года.
"Коллегия решила назначить Мартина Сельмайера, нынешнего руководителя аппарата президента Еврокомиссии, новым генеральным секретарем Комиссии", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Это решение вступит в силу 1 марта. В то же время президент (Еврокомиссии - Ред.) Юнкер решил, что его нынешний заместитель главы аппарата Клара Мартинез Альберола станет его новым главой аппарата", - заявила Комиссия.
Выступая на пресс-конференции, чтобы объявить о новом назначении, Юнкер отметил, что следующий президент Еврокомиссии должен подтвердить, сохранит ли эту должность дальше за Сальмайером.
Напомним, в октябре прошлого года в Великобритании разгорелся скандал из-за утечки данных о том, что во время обеда на прошлой неделе с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером британская премьер Тереза Мэй "умоляла о помощи" по Brexit.
Ник Тимоти, бывший советник Мэй, сообщил, что информацию о "мольбах Мэй" обнародовал руководитель аппарата президента Еврокомиссии Мартин Сельмайер.