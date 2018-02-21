На Земле нашли «рай» для самодостаточных людей 1 21.02.2018, 14:56

2,271

Архипелаг у берегов Исландии притягивает путешественников.

Архипелаг Вестманнаэйяр, расположенный у южного побережья Исландии, стал источником вдохновения для многих путешественников-одиночек.

Восхищение вызывают, в основном, два объекта: маяк Тридрангар и «остров одиночества» Эдлидаэй, пишет tjournal.ru.

Маяк Тридрангар, расположенный на вершине необитаемой скалы Хайдрангур в архипелаге Вестманнаэйяр, стал популярен в 2009 году. Джастин Бибер опубликовал в социальных сетях фото, сделанное корреспондентом газеты Morgunblaðið Арни Сэбергом, и оно мгновенно стало вирусным.

Находящийся примерно в 10 километрах от берега Тридрангар, вероятно, самый изолированный маяк в мире. Построенный в 1939 году, он раньше обслуживался смотрителем, однако теперь полностью автоматический. В 2001 году его отремонтировали, в здании оставили одно окно и дверь. Люди прилетают сюда на вертолете только чтобы провести техобслуживание аппаратуры.

Маяк представляет собой сооружение высотой четыре метра, возведенное на крутой скале высотой около 40 метров. Подняться на утес без специальных средств невозможно, и тем более поразительно, как было организовано строительство в то время, когда еще не было вертолетов.

По словам посещающих скалу специалистов, сложно представить себе более уединенное место, чем этот каменный утес, с вершины которого открываются фантастические виды. Тридрангар, несмотря на свое труднодоступное расположение, регулярно попадает на снимки в Instagram путешественников.

Остров Эдлидаэй в этом же исландском архипелаге тоже успел стать героем соцсетей как «остров одиночества». На его самом знаменитом фото запечатлен единственный дом, расположенный на маленьком лугу, в тишине и безмятежности Атлантического океана.

Официально в доме, построенном в 1953 году, никто не живет. На острове обитает несколько коров и тысячи тупиков. Здесь иногда останавливаются охотники — здание сдается в аренду и приехать отдохнуть сюда может любой желающий.