Сколько работников потеряли белорусские предприятия за пять лет 1 21.02.2018, 15:03

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Белорусские предприятия штампуют «тунеядцев».

Списочная численность работников организаций в среднем за 2017 год составила 2 миллиона 985,4 тысячи человек. Это на 63,7 тысячи меньше, чем в 2016-м. Отметим, что как минимум с 2012 года списочная численность работников упала ниже отметки в 3 миллиона человек. В статистике не учитывались микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности, пишет tut.by.

Для сравнения: в 2015 году списочная численность работников составила 3 миллиона 149,7 тысячи работников, в 2014-м — 3 миллиона 223,9 тысячи, в 2013-м — 3 миллиона 302,3 тысячи, в 2012-м — 3 миллиона 369,8 тысячи. Получается, что с 2012 года списочная численность работников сократилась на 384,4 тысячи человек.

Списочная численность работников в 2017 году выросла только в таких сферах, как здравоохранение и соцуслуги (+3,2 тысячи — до 310,4 тысячи) и творчество, спорт, развлечения и отдых (+0,3 тысячи — до 71,6 тысячи).

К примеру, промышленность за 2017-й год ушла в минус на 15,5 тысячи, строительство — на 15,2 тысячи.

В госорганизациях за прошлый год поубавилось работников на 24,5 тысячи человек — до 1 миллиона 542,1 тысячи), а в частных — на 50,6 тысячи (до 1 миллиона 326,6 тысячи человек).

Списочная численность работников в 2017 году выросла только в иностранных организациях — с 105,3 до 116,7 тысячи человек.