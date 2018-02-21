В центре Минска собирали подписи за образование на белорусском языке 3 21.02.2018, 15:18

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Акция прошла также в других городах Беларуси.

21 февраля в Минске один из лидеров «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и руководитель «Молодежи БНФ» Анна Смилевич собирали в центре Минска подписи под петицией за белоруссизацию образования и создание первого белорусскоязычного Национального университета. Подписи предполагается передать в правительство и Министерство образования, сообщает nn.by.

Акция в Минске и других городах Беларуси будет продолжаться 20.00 часов.

Сборы подписей пройдут:

1. Минск: выход из метро «Пл. Независимости» в сторону вокзала

2. Минск: подземный переход с площади Независимости к «ТЦ Столица»

3. Минск: выход из метро «Пл. Якуба Коласа» в сторону филармонии и «Комаровки»

4. Минск: выход из метро «Пл. Калиновского» (бывшая пл. Октябрьская) в сторону универсама «Центральный»

5. Минск: выход из метро «Малиновка» в сторону магазина «Простор»

6. Минск: выход из метро «Институт культуры» в сторону железной дороги

7. Минск: выход из метро «Каменная горка» в сторону магазин «Материк»

8. Минск: выход из метро «Могилевская» в сторону Могилева

9. Бобруйск: на пересечении улиц Минская и Октябрьская возле комплекса «Баня». Контактный номер для жителей известного на весь мир города +375298396983 – Евгений

10. Барановичи: с 14.00 начнется сбор подписей у кинотеатра «Звезда». Обращаться к Александру по номеру +375292820317

11. Червень: Все жители города могут обращаться к Юле по номеру +375291245139