Белоруска в Италии: 10 лет мыла полы, а потом стала знаменитой художницей 3 21.02.2018, 15:57

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Сицилийка из Гродно живет у моря и продает свои картины по тысяче евро за полотно.

Елена Кальченко в 17 лет уехала в Италию, мыла полы на трех работах, а теперь продает свои дизайнерские картины по тысяче евро за полотно.

Собеседница поделилась с «Перспективой» своими приключениями на Сицилии.

На чужбину за хлебом

Сегодня Елена замужем, воспитывает четырехлетних близняшек, живет, как мечтала, у моря, дает интервью журналистам.

– В фейсбуке, где я как Alena Kalchanka Art, у меня более 70 тысяч подписчиков. На работы постоянная очередь – около ста человек, некоторые заказчики ожидают свою картину около двух лет, – поясняет художница.

Но так было не всегда.

– Я уехала из Гродно пятнадцать лет назад. Училась тогда в химико-технологическом колледже. Признаюсь честно, даже еды в доме не хватало. Мы с сестрой не ели мороженое год. Мама заболела, получила инвалидность, отец не работал, продуктами помогали знакомые. Мне посоветовали тогда поехать в Италию на уборку квартир либо ухаживать за престарелыми людьми, – вспоминает Елена.

В Сицилии встретила знакомая, устроила в кафе. Но там и так сотрудников было много. Девушка проработала полмесяца: ей не заплатили и указали на дверь.

– Спали еще с одной девочкой на улице. Вернее, в машине малознакомого парня, который нас пожалел. Потом я нашла семьи и фирмы, где занималась уборкой, – возвращается в прошлое собеседница.

Взяла пилу…

По 13 часов в сутки она мыла полы на трех работах. Говорит, что, скорее всего, выдержала такой изматывающий график только из-за юного возраста.

– Спала мало. Но мне нравилось жить на побережье, – отмечает Елена. Два раза в детстве родители возили меня на море. Это непередаваемые впечатления. Я всегда думала, что буду рисовать море, как Иван Айвазовский.

Учителя художественной школы советовали родителям Лены отдать ребенка на курсы, но тогда не сложилось: девочке рекомендовали обучение во взрослой группе, где занятия заканчивались около полуночи. Затем об искусстве Елена забыла.

– Я могла сделать зарисовку карандашом, так, для себя, когда душа просила, – рассказывает художница. Однажды в Италии оставила салфетку с «картиной», которую набросала на скорую руку. Хозяева имели отношение к творческой богемной среде, заметили мое художество, дали масло, попросили нарисовать, затем на мою работу приходили смотреть местные профессиональные художники. Они мне и посоветовали взяться за кисть.

Поначалу растерялась, ведь не было специального образования. Потом вдруг взяла в руки… пилу по камню и вырезала фигуры из мрамора.

– Познакомилась с одним мастером, мне стало это интересно: украшать свой двор подобными скульптурами в Италии модно. Я сделала льва во весь рост по заказу, так и пошло. Даже инструмент необходимый закупила.

Впрочем, с пилой пришлось расстаться. Не женское это дело.

– Было тяжело и небезопасно. Мои руки покрылись трещинами и мозолями. Так я решила заниматься маникюром. У меня были свои клиенты, работу эту я посчитала более женской, – вспоминает Елена.

Любую работу она делала с воодушевлением. Возможно, морской прибой вдохновлял.

– Мне кажется, что в Италии я использовала по максимуму свой потенциал. Уходила в творчество с головой и была предельно сконцентрирована на том, чем бы ни занималась. Это касается и велоспорта. Я дважды побеждала в сицилийском марафоне среди любителей.

Искра вспыхнула

На соревнованиях Елена познакомилась с Марио Ди Перна – нынешним супругом.

– Он чинил на гонке мой велосипед. Дистанция заняла три дня. Этого времени хватило, чтобы между нами вспыхнула искра, – замечает собеседница.

Завязалась переписка, в результате которой Елена первой призналась в симпатиях:

– Просто я открытый человек, ничего не могу скрывать. А в целом – горячая голова. Марио меня уравновешивает.

Когда забеременела, начала рисовать.

– Год у нас не получались дети. Я обратилась к Богу, попостилась. После этого забеременела. Была счастлива, и ко мне пришло вдохновение. Захотела рисовать мам и детей, музами становились женщины в женской консультации. Хотела, чтобы картины понравились деткам, они в мультипликационном стиле, – откровенничает Елена.

Почти каждая роженица в Патти в это время получила свой портрет с младенцами. И заказы посыпались.

– Я, конечно, рисую и в реалистическом стиле. Заказывали свои портреты семьи и женщины. Мне ближе мамы с детьми, их связь: от беременности до материнских седин. Думаю, что это моя миссия. И я рисую как мама, – говорит собеседница.

Жизнь по расписанию

Сегодня Елене делают заказы женщины со всей Европы и Америки. Они присылают фото со своими детьми, рассказывают о себе и ждут взамен свою материнскую историю, запечатленную на холсте.

– У меня есть секретарь, она принимает заказы, выполнить сразу все не получается, – говорит художница.

Рисует Елена в основном красками, на одну работу уходит около недели. Стоит она примерно тысячу евро. Более бюджетные варианты – кулоны и фотопечать копий. В своем сицилийском городке Патти она уже знаменита: о ней периодически пишет местная пресса. Она становилась героиней масс-медиа во Франции и США, ее картины иллюстрировались в журналах и книгах:

– У меня появились подражатели. Хотя мой стиль не канонический, об этом говорят знакомые художники, – делится деталями творчества Елена. Они рисуют по правилам, я же нигде не училась, у меня рука может быть не пропорциональна или ухо не такое, но сути это не меняет – я передаю в картинах любовь.

Весь день у Елены расписан: утром собрать девочек в детский сад, затем работа в оборудованной под мастерскую комнате, вечером обязательные занятия с детьми и возвращение за холст ночью.

– Я расставила приоритеты. Дети для меня на первом месте, поэтому занимаюсь сугубо ими, если они находятся дома. Еще люблю готовить и делаю это с удовольствием: Марио приучила к драникам. Решила, что время буду экономить на уборке, у меня есть горничная, – рассказывает она.

Муж Елены – специалист с высшим образованием и со средним достатком. Он – техник по медицинскому оборудованию. Конечно, только на его доход сложно было бы прожить.

Елена скромно признается, что зарабатывает теперь больше мужа:

– Для нас это неважно. Я вижу, что Марио гордится моими успехами. Для него это неожиданность, мой прорыв. Он меня поддерживает во всех идеях. Когда мы познакомились, я была просто нелегальной эмигранткой. Он – хороший семьянин и обожает детей, я это ценю.

И все-таки она скучает по родине:

– Гродно преобразился за это время. Есть куда сходить: от выставок до соляных комнат и аквапарка. Я бы хотела даже вернуться, но Марио на это не пойдет.

Родина зовет

Два раза в год она приезжает к маме. И обязательно идет в собор.

– Гродненцы хоть и мрачные люди по сравнению с итальянцами, но, мне кажется, они честнее и исполнительнее, – рассуждает Елена. – Хотя сицилийцы – милейший народ. Из итальянских минусов для меня – платная медицина. Платить надо даже за вызов «скорой» детям, на прием к врачу бесплатно можно попасть только через несколько месяцев. Декретный отпуск в три месяца и высокие налоги – это тоже плохо. Зато в Сицилии есть море и, благодаря этому, ее можно за все простить, – шутит Елена.

Она мечтает, что все-таки когда-нибудь вернется домой, купит домик и начнет рисовать на мансарде. Даже, возможно, создаст свою линию одежды в Беларуси, такую же яркую и теплую, как ее полотна.