В Польше построили самый большой в мире снежный лабиринт 1 21.02.2018, 15:43

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Площадь необычной постройки – 2500 квадратных метров.

В Польше создали самый большой в мире снежный аттракцион – парк Сноуленд-Закопане. Туристы и местные жители могут попытаться пройти этот огромнейший лабиринт. Он, кстати, занимает более 2500 кв. м, пишет flytothesky.ru.

«С высоты птичьего полета лабиринт выглядит потрясающе красиво. Однако, если вы находитесь внутри него, то это немного пугает.

Конечно, вы можете объединиться с совершенно незнакомыми людьми и сформировать живую цепь, чтобы найти выход из этого холодного лабиринта.

Но если вы бродите в одиночку, вас точно посетит ощущение, что вы заблудились.

Вы будете бродить по ледяным дорожкам, чтобы отыскать путь наружу или хотя бы понимать, в каком направлении движетесь.

Главное, не спешите вырваться из лабиринта.

Помните, что первая часть аттракциона заключается в том, чтобы вы заблудились. Потом вам придется победить этот сложный лабиринт. Возможно, у вас даже возникнет соблазн попробовать еще раз.

Парк был построен на курорте Закопане еще в 2015 году, но этой зимой его усовершенствовали и сделали из Сноуленда самый большой в мире снежный лабиринт.

Он действительно довольно масштабный, но развлечение и выброс адреналина того стоят.

Помимо лабиринта, вы также можете увидеть большой снежный замок. И поверьте, это не только детское развлечение. Взрослым тоже будет интересно», - пишет издание.