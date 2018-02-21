Предприниматель: Минтранс лоббирует интересы автопарков, крупных транспортных компаний 1 21.02.2018, 16:19

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С 26 февраля ужесточаются правила работы маршруток.

Перевозчиков заставят признать регулярными пассажирскими перевозками, заключать договоры с созданными операторами, участвовать в тендерах, пишет «Кур'ер».

Один из участников бизнеса пассажирских перевозок «Слуцк-Минск-Слуцк» на условиях анонимности рассказал, чего он ожидает от нововведения.

По словам водителя, у него открыто ИП, есть только один микроавтобус.

«Нас хотят приравнять к ЧУП (частное предприятие, а не ИП — Прим.), где у хозяина 30−50 машин. Запретят брать наличные деньги с людей, работать только безналом, — рассказал водитель. — Все изменения предусмотрены законом «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» № 50-З от 17 июля 2017 года.

Законом «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» Минтранс лоббирует интересы автопарков, крупных транспортных компаний. Они считают, что маршрутки «Слуцк-Минск» занимаются регулярными пассажирскими перевозками.

В соцсетях пишут всякий бред. Услуги маршруток не прекратятся.

Наш бизнес очень удобен для пассажиров. Автопарк никогда не сможет проехать и собрать людей по городу, например, на «Сахарном», в Ячево, Лучниках.

Чиновники пытаются монополизировать эту сферу. Они предлагают нам заключить договор на три месяца с автопарком. Если мы это делаем, через три месяца проводится тендер на регулярные перевозки.

Индивидуальный предприниматель с одной машиной никогда его не выиграет, а тот, чьи интересы лоббирует Минтранс и исполкомы, да.

Тот, кто выиграет, поднимет цены и будет работать как захочет. Вначале оставят остановки по центру, потом уберут и скажут — идите на вокзал".