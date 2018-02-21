Белорусы с идеей для стартапа смогут переехать в Финляндию 21.02.2018, 16:54

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Власти Финляндии начнут выдавать вид на жительство людям с идеей для стартапа.

Финские власти начнуть выдавать вид на жительство гражданам не из ЕС, если они предложат качественную идею для создания компании. Об этом пишет Yle.

Программа стартует в начале апреля, проводить ее будет организация Business Finland.

«Надеюсь, что у нас будет 50-100 групп иностранцев, чтобы разработать модель действующей организации. Надеемся также, что среди желающих получить стартап-вид на жительство много таких, которые учатся здесь и хотят остаться», – говорит Юкка Хяюрюнен из Business Finland.

По описанию программы неясно, обязаны ли участники запускать бизнес в Финляндии после одобрения вида на жительство. Известно, что Business Finland будет оценивать перспективы стартапа как в Финляндии, так и на мировом рынке.

«У нас существует дефицит иммигрантов для создания успешных инновационных компаний. Они обладают навыками, которых невозможно получить в Финляндии. Из Африки, Индии, Дальнего Востока или Южной Америки, где рынки очень большие», – добавил Хяюрюнен.

Business Finland была создана в начале 2018 года в результате слияния финского госагентства Tekes и компании Finpro. Организация занимается анализом стартапов для выдачи госфинансирования.