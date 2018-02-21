Белоруска рассказала об отдыхе на «китайских Гавайях» 21.02.2018, 17:37

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Как брестчанка открыла для себя неожиданную сторону Поднебесной.

Брестчанка Ирина, путешественница со стажем, рассказал «Вечернему Бресту» об отдыхе на юге Китая:

«Остров Хайнань, расположенный на юге Китая, - все равно что Гавайи для американцев или Сочи для россиян. Отечественный курорт с идеальным климатом - практически круглый год 26 градусов тепла - сами китайцы считают вторым на планете местом по чистоте воздуха. На острове разбит парк Няньшань, где создана аллея долгожителей: на любопытствующих с фотографий смотрят здравствующие ныне старожилы, возраст которых перевалил за 100 лет. В мою память запал образ сухонького старичка, который недавно отметил - 120-летний юбилей. Забота о здоровье в Поднебесной возведена в культ.

Новости Бреста

Хайнань - уникальной красоты место: горы смыкаются с Южно-Китайским морем, широкие пляжи, буйная растительность... Но главной достопримечательностью острова я бы назвала оздоровительные центры. По моим наблюдениям, большинство туристов приезжают сюда проверить на себе диковины китайской медицины. В общем потоке 70 процентов - китайцы, 25 - русскоговорящие. Россияне - в основном с северных и восточных территорий страны. Каждый второй из них рассказывает о чудесах исцеления, которые произошли после посещения китайских оздоровительных учреждений. Мы встречали пожилую жительницу Красноярска, которую уже готовили в России к операции на коленный сустав, на Хайнане она получила курс уколов в колено и на 3 года забыла про артрит. Инсулинозависимый мужчина хвастался: за неделю китайские доктора привели в норму его «высокий» сахар.

Диагноз по пульсу

Иногда странно видеть, как китайцы не заморачиваются красотой своих чудо-клиник. Если это уважаемый центр с прекрасной репутацией, совершенно не означает, что здесь вас будут встречать в мягких кожаных креслах с богатым дизайном на ресепшене. Напротив, можешь идти по длинному коридору, свернуть в скромный кабинет, где перед тобой продемонстрируют виртуозное владение традиционной китайской диагностикой. Диагностика в китайских медцентрах - услуга бесплатная. При такой «пиар-акции» каждый услышит в своем организме «звоночки».

Я сказала доктору, что в последнее время стала беспокоить спина. Он прощупал пульс, посмотрел в глаза и внимательно изучил язык. Не прошло и 3-х минут, как диагноз был поставлен: межпозвоночная грыжа. В Китае практикуют три основных способа лечения: иглоукалывание, массаж по точкам и лечение отечественными лекарствами, основанными на травах. У китайцев нет понятия больного органа. Здесь считают: любая болезнь развивается от разбалансировки организма. Задача доктора: гармонизировать энергию в теле человека - оздоровление происходит за счет внутренних сил самого пациента.

«Инопланетянка» в «шлеме»

Жители Поднебесной берегут себя от солнечных лучей. Быть загорелым в Китае не просто не модно - не престижно. Загар выдает постороннему, что ты не принадлежишь к «офисному планктону», а стоишь на низкой ступени социальной лестницы. Работая в поле, от солнца не скроешься никак. Поэтому с загаром идет непримиримая борьба. На пляжах при температуре под тридцать женщины отдыхают в лосинах, тонких теннисках с длинными рукавами, широкополых шляпах. Особенно радеющие о светлой коже дамы приобретают цветные «сеточки», которые обтягивают всю голову и закрывают шею. В таких «чулках» есть прорези для губ и глаз. Но глаза закрывают большими солнцезащитными очками. На фоне островных красот изящные китаянки в этих разноцветных «шлемах» смотрятся настоящими инопланетянками.

Секрет фигуры

Почему китайцы в большинстве своем миниатюрны? Конечно, мелкая кость многим из Поднебесной дана свыше. Но большую роль в создании миниатюрной фигуры играет правильное питание. Китайцы едят много овощей и морепродуктов, мало мяса и почти не употребляют жирной пищи. Выбирая отель на курортах Китая, нужно обращать внимание на меню его кухни. Если в отеле отсутствует европейская кухня (а это довольно часто), вероятно, не будет ни сладостей, ни выпечки в нашем привычном понимании. Из сладкого - фруктовые салаты, где могут попадаться, например, дольки помидоров. Черри в Китае считается фруктом, отсюда и некоторая пикантность восточных блюд.

Меры безопасности в Китае русскоговорящим людям могут показаться комичными. Все курортные пляжи очень тщательно охраняются спасателями. И если спасатели решили, что сегодня опасно купаться в море (при полном видимом штиле), в воду не войдешь. На выходцев из бывшего СССР китайцы смотрят как на людей невероятной смелости - наши плавают без страхующих элементов. Китайцы в подавляющем большинстве входят в воду только с надувными средствами. Непривычно для нашего глаза смотрится надувной «пузырь» - яркая мужская «страховка», которая крепится на веревке к плавкам и «в случае чего» не дает пловцу уйти под воду.

Моя твоя не понимай!

Отправляясь в Китай, надо четко понимать, что там тебя не понимают. Язык жестов, ставший «вторым эсперанто» в общении с жителями европейского континента, в Поднебесной не работает. Как-то мы покупали входные билеты в парк. Все, кажется, понятно: вот касса, вот в прейскуранте указана стоимость билетов. Даем деньги, показываем три пальца - мол, нас трое (да и можно посчитать по головам), кассир не понимает. «Три билета», - на русском, английском, французском, итальянском, испанском... Не понимает. Кассир позвала подругу, коллегу, работника охраны - у кассы скопились несколько человек. Мы показываем китайским собеседникам: три билета по сумме, указанной в прейскуранте (пальцем на цифру), чтобы пройти в парк. Кроме как купить билет, у кассы больше делать нечего. Они улыбаются. Пришлось вернуться к таксисту из отеля за помощью с переводом. Примерно в таких же ситуациях можно оказаться на любом участке китайской территории: в кафе, ресторане, на пляже... Здесь нужно позаботиться о том, чтобы вас везде сопровождал китаец, который знает понятный вам язык. При этом русскоговорящий человек непременно отыщется в любом медицинском учреждении Хайнаня - будь то крупный центр или кабинет-салон, установленный на променаде вдоль моря. Это еще одно свидетельство китайской мудрости: самое важное в жизни - здоровье.

Китайский Новый год

Высокий сезон на Хайнане длится с октября по март. Летом и в начале осени пик туристов спадает - появляется вероятность тайфунов. Самые высокие цены устанавливаются в период новогодних каникул в Китае, потому иностранцы предпочитают посещать Китайские Гавайи сразу после того, как спадет новогодний бум.

Ежегодно китайские астрологи заново вычисляют дату, с которой начинается Новый год в стране. Считается, что праздник наступает со второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2018-м Новый год наступил 16 февраля».