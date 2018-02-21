Раскрыта мошенническая схема «серых» грузоперевозчиков 1 21.02.2018, 17:45

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СК расследует уголовное дело о мошенничестве в сфере грузоперевозок.

Главным следственным управлением СК расследуется уголовное дело о мошенничестве в сфере грузоперевозок. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Три гражданина России и два белоруса находили на сайте транспортной биржи заказчиков, заинтересованных в перевозке фруктов по территории Беларуси и предлагали свои услуги по доставке товара получателям. Общаясь с заказчиками, группа лиц представлялась работниками различных транспортных компаний с хорошими отзывами и репутацией. Цены на услуги организаторы «бизнеса» занижали в сравнении с конкурентами, чтобы гарантированно получить товар. При этом перевозчики заранее выбирали популярные среди российских потребителей виды фруктов из Европы — груши и яблоки. Полученный груз похищался и реализовывался на территории России.

Следствием установлено, что, приезжая на загрузку, мужчины предоставляли заказчику поддельные документы на тягачи и полуприцепы, а на самих транспортных средствах были установлены поддельные номерные знаки, выданные на совершенно другие автомобили и другим владельцам. Естественно, после загрузки фуры вместе с товаром пропадали и к точке назначения не прибывали.

Особого внимания заслуживает тот факт, что некоторые «дальнобойщики» из этой мошеннической схемы даже не умели управлять большегрузными транспортными средствами (хотя по документам соответствующая категория в поддельном водительском удостоверении была открыта). Тогда они привлекали водителя-белоруса, работавшего в транспортной компании одного из членов группы. Чтобы заказчик не смог узнать водителя, во время загрузки тот прятался в спальном месте фуры, а загрузкой и оформлением документов руководил россиянин. Затем, после загрузки полуприцепа, мужчина с поддельными документами прятался в «спальнике», а за пределы территории склада вновь выезжал белорус.