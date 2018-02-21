Македония меняет название главной магистрали для разрешения спора с Грецией 1 21.02.2018, 18:11

Изменение названия проводится в рамках договоренности по решению спора с Грецией.

Власти Македонии начали заменять дорожные знаки на главной автомагистрали страны, названной предыдущей властью в честь Александра Македонского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Associated Press.

Глава компании по обслуживанию дорог Македонии заявил, что первые 25 дорожных знаков были сняты в среду. Главная автомагистраль будет называться Prijatelstvo, что означает "Дружба".

Изменение названия проводится в рамках договоренности по решению спора с Грецией.

Недавно правительство Македонии также решил переименовать главный аэропорт страны, который был назван в честь Александра Македонского. Теперь он будет называться "Международный аэропорт Скопье".

Ранее сообщалось, что Македония готова добавить географическое уточнение к названию своей страны, чтобы разрешить спор с Грецией, которая препятствует ее вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Неофициально говорят о таких вариантах уточнений к названию Македония: "верхняя", "северная" или "новая". Однако греческие националисты выступают против любого использования слова "Македония" для названия северного соседа.

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, что не вызвало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.