Как ремонтируют дороги в Барановичах

Как ремонтируют дороги в Барановичах1
- 21.02.2018, 19:13
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Ролик выложил в интернете 19 февраля горожанин, который в комментарии написал: «за что платим деньги?».
На кадрах видно, как в переулке Клубный водитель трактора «заделывал» ямы на дороге. При этом трактор перегородил узкий проезд, поэтому весь процесс «ремонта» попал на видеорегистратор, передает intex-press.by.
Утрамбовав ногами новое покрытие, водитель запрыгнул в кабину трактора и уехал. Видео опубликовали на YouTube-канале Valery Savitsky.