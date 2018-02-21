Как ремонтируют дороги в Барановичах 1 21.02.2018, 19:13

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Ролик выложил в интернете 19 февраля горожанин, который в комментарии написал: «за что платим деньги?».

На кадрах видно, как в переулке Клубный водитель трактора «заделывал» ямы на дороге. При этом трактор перегородил узкий проезд, поэтому весь процесс «ремонта» попал на видеорегистратор, передает intex-press.by.

Утрамбовав ногами новое покрытие, водитель запрыгнул в кабину трактора и уехал. Видео опубликовали на YouTube-канале Valery Savitsky.