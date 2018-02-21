Лондон попросил ЕС не сокращать переходный период Brexit 21.02.2018, 19:25

Лондон просит ЕС сохранить фактическое членство страны в союзе до 2021 года.

Лондон не согласен с решением Брюсселя сократить период адаптации сторон к условиям Brexit. Правительство премьера Терезы Мэй предлагает Евросоюзу обсудить точные сроки внедрения новых правил. Это следует из ответа правительства Великобритании на опубликованные 7 февраля предложения Еврокомиссии. Британский документ 21 февраля обнародовало агентство Bloomberg, его подлинность в радиоэфире Би-би-си в среду подтвердил замминистра по выходу из ЕС Стив Бейкер, передает РБК.

Формальное завершение процесса Brexit должно состояться к 29 марта 2019 года — через два года после того, как Лондон направил в Брюссель официальное письмо с намерением выйти из ЕС.

Однако перед тем, как отношения Британии с Европой заработают в новом качестве, стороны договорились установить «переходный период» с промежуточными условиями, чтобы бизнес и правительства стран привыкли к новым реалиям. Сами условия еще подлежат обсуждению между Лондоном и Брюсселем, длительность же переходного периода, по первоначально согласованному плану, должна была составить два года — до марта 2021 года.

В декабре 2017 года главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье отмечал, что «переходный период» следует сократить на несколько месяцев — до 31 декабря 2020 года. Уже 7 февраля такие, более жесткие, требования были утверждены в предложениях Еврокомиссии по «переходному периоду».

«Длительность процесса должна быть привязана к тому, сколько времени понадобится на выстраивание новых систем и процессов, которые составят фундамент нашего будущего партнерства», — говорится в ответе британского правительства. Лондон «согласен, что речь пойдет о периоде около двух лет», но предлагает ЕС обсудить предполагаемые даты.

Источники агентства Reuters в Брюсселе рассказали, что в ЕС действительно сомневаются в готовности Великобритании к полноценному переходу на новые условия.

Кроме того, в своем документе британское правительство выражает желание, чтобы права и обязанности Великобритании как члена ЕС сохранялись на всем протяжении «переходного периода». В документе Еврокомиссии от 7 февраля предлагалось уже на этот период исключить Британию из законов ЕС об обмене «чувствительной информацией» между членами союза и третьими странами. Лондон отвергает это предложение как дискриминационное, предложив уточнить понятие «чувствительности».

Британское правительство также предлагает Брюсселю уточнить позицию и позволить сохранить участие Великобритании в работе европейских органов на «переходный период». В том числе сохранить Банк Англии в системе европейских центробанков. При этом положения, ограничивающие самостоятельность британцев (например, требование не продвигать на международных площадках взгляды, противоречащие позиции ЕС) Лондон предлагает сгладить или попросту вырезать из итогового соглашения.

По мнению The Guardian, правительственный ответ по «переходной сделке» способен спровоцировать дальнейшие трения внутри правящей Консервативной партии Великобритании. В пятницу, 16 февраля, 62 из 316 депутатов-консерваторов опубликовали письмо на имя премьер-министра Терезы Мэй, где призвали к «жесткому Brexit»: полной юридической автономии от Европы и торговле по общемировым правилам Всемирной торговой организации (ВТО) уже в «переходный период», не дожидаясь вступления соглашения от Brexit в силу. Умеренные консерваторы, например, экс-министр образования Ники Морган, заявили, что таким письмом правое крыло партии пытается «захватить правительство в заложники».