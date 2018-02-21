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Ушел из жизни Лев Контарович

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  • 21.02.2018, 19:37
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Лев Контарович

При нем белорусские хоккеисты впервые попали на Олимпиаду.

В Израиле в возрасте 82 лет умер бывший руководитель Белорусского федерации хоккея Лев Контарович, об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил Владимир Бережков.

Белорусский федерацию хоккея он возглавлял еще до прихода Лукашенко к власти: с 1993 до 1997 года. В это время наши хоккеисты впервые завоевали путевку на Олимпийские игры, которые проходили в Нагано.

В 1997 на посту председателя БФХ Контаровича сменил охранник Лукашенко Юрий Бородич.

Последние годы Лев Контарович жил в Израиле.


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