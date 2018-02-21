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В четверг в Беларуси ожидается до 24 градусов мороза

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  • 21.02.2018, 19:45
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Во многих районах пройдет небольшой снег.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 22 февраля.

Об этом информирует БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во многих районах пройдет небольшой снег. Местами будет слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер ожидается северо-западный, 2-7 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от 7 до 13 ниже нуля, по северу — 14-19 градусов мороза. По Витебщине и Могилевщине при прояснениях прогнозируется до 20-24 со знаком «минус». Днем будет -2 ... -11 градусов.


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