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В РФ заблокировали сайт издания Михаила Ходорковского

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  • 21.02.2018, 19:55

Сайт «МБХ Медиа» заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ.

Сайт издания «МБХ Медиа», в котором работает бывшая команда сайта «Открытой России», заблокирован по требованию Генпрокуратуры.

Об этом сообщается в «Твиттере» издания.

Сайт внесен в реестр сайтов, которые содержат «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

Информационный проект «МБХ медиа» был запущен в конце декабря прошлого года после блокировки сайта «Открытая Россия» по требованию прокуратуры.


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