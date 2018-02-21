В РФ заблокировали сайт издания Михаила Ходорковского 1 21.02.2018, 19:55

Сайт «МБХ Медиа» заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ.

Сайт издания «МБХ Медиа», в котором работает бывшая команда сайта «Открытой России», заблокирован по требованию Генпрокуратуры.

Об этом сообщается в «Твиттере» издания.

По требованию Генпрокуратуры заблокировали сайт «МБХ медиа». Но наш Telegram-канал заблокировать не могут: https://t.co/usoYjU9aKH pic.twitter.com/Rmm8Mqj3Fj — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 21 февраля 2018 г.

Сайт внесен в реестр сайтов, которые содержат «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

Информационный проект «МБХ медиа» был запущен в конце декабря прошлого года после блокировки сайта «Открытая Россия» по требованию прокуратуры.