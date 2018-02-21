Мелитина Станюта снялась в новом клипе NaviBand 1 21.02.2018, 20:02

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Мелитина Станюта

Известная белорусская гимнастка снялась в клипе на песню «Рэчанька».

В среду, 21 февраля, группа NaviBand представила публике новую совместную работу с белорусской спортсменкой.

Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта уже выступала под народную песню «Рэчанька» в исполнении Артема и Ксюши на лучшем гимнастическом шоу в Испании Euscalgym в 2017 году.

- Еще летом на концерте в Ратуше я услышала традиционную белорусскую песню «Рэчанька», которую спели Naviband, тогда точно поняла, что недостатка вдохновения при составлении танца не будет. Спасибо, Naviband, за запись этой волшебной музыки, - написала после выступления спортсменка в своем Instagram.