Мелитина Станюта снялась в новом клипе NaviBand

Мелитина Станюта снялась в новом клипе NaviBand1
- 21.02.2018, 20:02
- 1,043
Известная белорусская гимнастка снялась в клипе на песню «Рэчанька».
В среду, 21 февраля, группа NaviBand представила публике новую совместную работу с белорусской спортсменкой.
Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта уже выступала под народную песню «Рэчанька» в исполнении Артема и Ксюши на лучшем гимнастическом шоу в Испании Euscalgym в 2017 году.
- Еще летом на концерте в Ратуше я услышала традиционную белорусскую песню «Рэчанька», которую спели Naviband, тогда точно поняла, что недостатка вдохновения при составлении танца не будет. Спасибо, Naviband, за запись этой волшебной музыки, - написала после выступления спортсменка в своем Instagram.