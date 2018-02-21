В Беларуси могут ввести новые тарифы на газ для населения 15 21.02.2018, 20:11

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«Белтопгаз» предлагает ввести единый тариф на газ в летний и зимний период.

Государственное производственное объединение «Белтопгаз» предлагает ввести единый тариф на газ в летний и зимний период.

О таком заявлении генерального директора «Белтопгаз» Леонида Рудинского сообщает БелТА.

Рудинский считает, что такое решение давно назрело. Введение единого тарифа, по его мнению, будет дополнительным шагом для сокращения перекрестного субсидирования.

Гендиректор обратил внимание на наличие жилых домов, которые находятся возле действующих газопроводов и в которые можно подвести газ. Но жители этих домов по-прежнему продолжают пользоваться газом в баллонах, что экономически невыгодно для организаций «Белтопгаз». Таких домов Рудинский насчитал около 150 тысяч.

Он предложил ввести дифференциацию цен на газ в баллонах для тех, кто имеет возможность подключиться к газопроводу.

Также специалист считает необходимым разрешить газовым хозяйствам выделять средства на помощь людям в газификации для приготовления пищи.

В Беларуси газифицировано природным газом более 2,8 миллиона квартир, в том числе в сельской местности — 422 тысячи.