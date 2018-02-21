Послы ЕС договорились о продлении санкций против России 21.02.2018, 20:24

Послы стран Евросоюза продлили замораживание активов и запрет на визы для 150 российских чиновников.

Послы стран Евросоюза продлили замораживание активов и запрет на визы для 150 российских чиновников и 38 компаний еще на шесть месяцев.

Об этом сообщает Radio Free Europe со ссылкой на дипломатов ЕС, которые пожелали остаться анонимными.

По словам дипломатов, ограничения будут официально приняты «в ближайшие дни».

По словам собеседников радиостанции, в списке санкций ЕС в том числе остаются: посол России в США Анатолий Антонов, заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин, начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов и пропагандист Дмитрий Киселев.

Решение должно быть одобрено Советом ЕС, после чего будет опубликовано в Официальном журнале сообщества и вступит в силу.

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России в сентябре 2017 года. Срок действия ограничений истекает 15 марта 2018 года.