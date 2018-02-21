Россельхознадзор снова взялся за белорусскую молочку 1 21.02.2018, 20:45

Россельхознадзор может запретить поставки некоторых видов молочных продуктов из Беларуси.

Россельхознадзор рассматривает возможность введения запрета на поставки в РФ отдельных видов молочных продуктов из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«С учетом необходимости обеспечения безопасности продукции Россельхознадзор рассматривает вопрос о принятии более эффективных мер, в том числе введение ограничений на отдельные виды молочной продукции с учетом административных территорий Республики Беларусь, с которых чаще всего поступает небезопасная продукция», - отмечает надзорное ведомство.

Как сообщили в ведомстве, Россельхознадзор уже направил письмо в департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, в котором высказал озабоченность сложившейся ситуацией с безопасностью белорусского молока и молочной продукции. В российском ведомстве отметили тенденцию по росту поступления в Россию молочной продукции, содержащей остатки запрещенных и вредных веществ.

Так, в 2016 году из 723 случаев нарушений Беларусью ветеринарно-санитарных норм и требований ЕЭС и России на молоко и молочную продукцию пришлось 386 случаев, в том числе 10 случаев - остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году из 596 выявленных случаев на молоко и молочную продукцию пришлось 376 случаев, из которых 210 случаев - это выявления остатков запрещенных и вредных веществ. Как отметили в ведомстве, по состоянию на 20 февраля 2018 года Россельхознадзором уже зафиксировано 32 случая нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований ЕЭС и РФ в белорусском молоке и молочной продукции, из которых 21 - остатки запрещенных и вредных веществ.

«Россельхознадзор также неоднократно указывал на необходимость проведения входного контроля сырья на предприятиях России, использующих сырье из Республики Беларусь. К сожалению, констатируем, что предупреждения не имеют эффективного действия, примером чему являются неоднократные обнаружения запрещенных и вредных веществ в сухих молочных продуктах производства ОАО «Бабушкина крынка», которые, несмотря на это, используются для производства молочной продукции в РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Выявленные нарушения

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 31 января 2018 года ввел временные ограничения на поставки продукции белорусской компании «Бабушкина крынка» на территорию России. Причиной ограничительных мер стало повторное обнаружение в сухом молоке, поставляемом компанией на территорию России, антибактериального препарата Норфлоксацина.

Россельхознадзор также сообщил о введении в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных норм и требований ЕЭС и РФ усиленного лабораторного контроля на семи белорусских предприятиях по производству мяса, молока и рыбы. Меры коснутся ОАО «Белрыба» (выявление превышения предельного допустимого уровня мышьяка в икре), «Глубокского мясокомбината» (выявление листерий в говядине); «Молоко», «Полоцкого молочного комбината» (выявление остатков антибиотиков в молоке и молочной продукции), «Калинковичского молочного комбината» филиал Светлогорский, Лунинецкое РАЙПО и ООО «Праймилк» (превышения бактерий группы кишечной палочки).

Как отметили в Россельхознадзоре, в случае дальнейших выявлений в этой продукции нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм, ведомство будет вынуждено ограничить поставки со всех предприятий, выпускающих продукцию этого вида.