Скончался духовный наставник 12 президентов США 21.02.2018, 20:53

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Билли Грэм

Фото: АР

Билли Грэму было 99 лет.

В США в возрасте 99 лет скончался известный христианский евангелист Билли Грэм.

Его пресс-секретарь сообщил, что Грэм, который страдал от рака, пневмонии и других заболеваний, скончался 21 февраля в своем доме в Северной Каролине, передает krymr.com.

Грэм был консультантом многих американских политиков и обращался с проповедями к людям по всему миру с телеэкранов. Считается, что слышали его проповеди лично по меньшей мере 215 миллионов человек.

В 1983 году Билли Грэм получил президентскую медаль свободы, высшую гражданскую награду США, от президента Рональда Рейгана. Он также имел близкие отношения с несколькими другими президентами, в частности Дуайтом Эйзенхауэром и Ричардом Никсоном. К его советам прислушивались Гарри Трумэн и Барак Обама.

Грэм часто проповедовал в Советском Союзе и России, в частности в 1980-1990-х годах.

Президент США Дональд Трамп назвал Грэма в Twitter «очень особенным человеком».

В недавнем телесериале «Корона» (о биографии королевы Елизаветы II) он предстал как духовный наставник молодого британского монарха.