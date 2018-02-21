Долгострой возле «Минск-Арены» выставили на торги с дисконтом 1 21.02.2018, 21:12

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Цена — почти 16 миллионов долларов.

Долгострой возле «Минск-Арены» попробуют в третий раз продать на аукционе. Начальная цена — около 15,7 миллиона долларов, что на 20% дешевле предыдущей.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Дом на улице Нарочанской, 4 с 2011 года строила Московская инвестиционная строительная компания. Сдать объект должны были в январе 2014-го, но сроки постоянно переносились. А в марте 2016 года работы окончательно встали.

— Объект — многоэтажный жилой дом на 369 квартир со встроенными помещениями административно-общественного назначения. Его готовность примерно 80%, — говорят в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.

В июне 2016 года в отношении МИСК было возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности, а 2 мая 2017 года решением экономического суда Московская инвестиционная строительная компания объявлена банкротом. В отношении нее открыто ликвидационное производство.

— В рамках процедуры банкротства имущество компании продается с публичных торгов, в том числе доля в объекте незавершенного строительства. Во время строительства жилого дома было привлечено 6 дольщиков (5 — на жилые помещения, 1 — на административные). Их доли выделены отдельно. На торги выставлена доля, принадлежащая Московской инвестиционной строительной компании, — рассказывает антикризисный управляющий Ольга Драгун.

Как пояснила Драгун, первые торги по жилому дому, назначенные на 5 декабря 2017 года, были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. По решению собрания кредиторов имущество МИСК выставлялось на повторные торги с понижением начальной цены на 10%. Однако и этот аукцион в январе 2018 года не состоялся в связи с отсутствием желающих приобрести недвижимость.

Сейчас комитет кредиторов МИСК принял решение о понижении цены продажи доли в праве собственности на многоквартирный жилой дом на 20% от первоначальной стоимости. В этот раз имущество выставлено за 15 697 600 долларов без НДС. Административные помещения составляют 6% от общей доли. В состав объекта также входит 46 машино-мест в подземном паркинге.

Торги по продаже доли Московской инвестиционной строительной компании на многоквартирный жилой дом пройдут 12 марта в Экономическом суде Минска.