Ненужный чемоданчикодержатель 2 Игорь Яковенко, Blogspot.ru

21.02.2018, 21:37

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

О вредных предметах на гербе РФ и в российских реалиях.

Когда Россия стала превращаться в империю, ее правители обзавелись двумя предметами, символизирующими специфический для этого государственного устройства характер власти: скипетром и державой. Эти два предмета и сейчас изображены на гербе РФ. Скипетр – палка с набалдашником, изначально это был пастуший посох – символизировал "пастырскую власть" над подданными. Это суть имперской внутренней политики – вертикаль власти. Синоним слова "царь" - "скипетродержатель". Символ имперской внешней политики – держава, державное яблоко, золотой шар, символизирующий владычество над землей. Двуглавый орел на гербе РФ как и столетия назад в правой лапе сжимает скипетр, в левой державу.

Когда временно исполняющим обязанности Российской Империи стал Советский Союз, герб страны изменился, но имперская символика осталась, более того, стала более ясной и читаемой. Вместо двухголовой птички с имперскими символами в лапах на гербе СССР был изображен весь земной шар с наложенными на него серпом и молотом. Мол, весь мир наш и имеем мы его и серпом и молотом.

После того, как сначала у СССР появился ядерный арсенал, а потом все это хозяйство отошло к России, реальным символом власти правителя стал ядерный чемоданчик: устройство с кодами, которые этот арсенал приводят в действие. Так что теперь верховного правителя РФ можно именовать чемоданчикодержателем.

Имперство в путинской России выражается в полном слиянии внутренней и внешней политики государства. Вся внешняя политика – это сплошные имперские понты, цель которых – держать подведомственную популяцию в повиновении благодаря имперскому угару. Подтягивая спадающие от бескормицы штаны, россиянин должен с гордостью вспоминать, как Путин ловко отжал Крым и как Лавров с Захаровой по телевизору классно умыли пиндосов. Но главное, конечно, это радиоактивный пепел. Весь этот ад в виде "можем повторить" и "на Берлин за немками" расцветает в головах и льется изо ртов лишь потому, что каждый россиянин знает, что у его главного пахана есть за пазухой ядерная заточка.

В законе РФ "Об оружии" есть статья 13, в соответствии с которой лицензия на огнестрельное оружие не выдается лицам, не достигшим 18 лет, не представившим медицинские заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, об отсутствии в организме наркотиков, а также имеющим неснятую или непогашенную судимость. Организм России переполнен имперским наркотиком, а в руководстве нашей страны засели уголовники, узурпировавшие власть и ведущие две агрессивные войны: против Украины и против сирийского народа. Наличие второго по силе ядерного арсенала в мире в руках уголовной шпаны с имперской дурью в башке представляет огромную угрозу миру.

Обычно, когда заходит речь о необходимости придать послепутинской России безъядерный статус, вспоминают о китайской угрозе. Историями про то, как чернокожие американские солдаты врываются в дома россиян, пугают только в рекламных роликах для путиноидов, призывающих их прийти и проголосовать за Путина. Нормальные люди в нападение США и любой другой страны Запада на Россию поверить не в состоянии. Другое дело Китай. Одно слово: Срединная империя с ее чуть ли не полутора миллиардами населения, перенаселенностью и явными аппетитами в отношении Сибири.

Перспектива китайского освоения Сибири, видимо, действительно существует, но это будет не военный захват территории, а ее "переваривание" путем экономической и демографической агрессии. Китай имеет в сухопутных соседях 14 стран, из которых 10 не имеют ядерного оружия. Со многими соседями у Китая есть территориальные неувязки. С маленьким (750 тыс. человек), почти безоружным Бутаном у Китая конфликт такой, что эти страны не имеют дипломатических отношений. С Вьетнамом в 1979 была война. Китай в то время уже 15 лет был ядерной державой. По итогам войны каждая сторона объявила себя победителем. Идея применить ЯО китайскому руководству в голову как-то не пришла, несмотря на то, что потери Китая в той войне составили по минимальным оценкам 22 тысячи убитыми и раненными.

В современном мире реальную угрозу представляет терроризм, против которого ЯО бессильно. Террористы как вирусы, которых нельзя убить топором или из пистолета. Концепция национальной безопасности послепутинской России должна быть связана с отказом от ЯО и курсом на вступление в НАТО. И тут есть важный переход от внешней политики к внутренней. Послепутинская Россия должна не просто выбросить ядерный чемоданчик на помойку истории. Туда же должен отправиться и чемоданчикодержатель. То есть в России не нужна должность президента. Парламентская республика, в которой исполнительную власть возглавляет премьер, избираемый парламентом сроком на 4 года без права избрания на второй срок. Плюс конфедеративное устройство страны. Да, и чернобыльского мутанта с палкой и глобусом в лапах надо бы с герба страны убрать. После распада СССР ни у одной постсоветской страны никаких признаков имперства ни в символике, ни в политике не осталось. Кроме России, которой надо от этого атавизма избавляться. А для начала необходимо ввести в публичный оборот эту задачу, просто начать говорить об этом.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru