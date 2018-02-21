Правозащитница Елена Тонкачева возвращается в Беларусь 2 21.02.2018, 22:34

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Елена Тонкачева

Фото с сайта nv-online.info

Срок трехлетнего запрета на въезд в Беларусь для Елены Тонкачевой завершается в полночь 21 февраля.

В ближайшие дни она планирует вернуться из Литвы в Беларусь, сообщает «Еврорадио».

«Я могу подтвердить только то, что, согласно письменным документам из МВД, 21 февраля нынешнего года должен завершиться срок высылки. Никаких дополнительных документов и сведений у меня от них нет. И, видимо, это всё, что я на данный момент могу по этому поводу сказать. Что касается того, есть ли у меня намерение в ближайшее время быть дома, то у меня есть такое намерение все последние три года», — говорит правозащитница.

По словам Тонкачевой, если препятствий на пути ее возвращения не возникнет, то в первоочередных планах — встреча с близкими, родными и друзьями.

В 2014 году МВД лишило Елену Тонкачеву, которая имеет российское гражданство, вида на жительство и запретило три года въезжать в Беларусь. В 2015 году правозащитницу депортировали. Официальным поводом стали штрафы за превышение скорости. Милиция посчитала, что такое поведение «угрожает общественному порядку». Сама Елена Тонкачева связывала свою высылку из страны с правозащитной деятельностью, которая не нравилась властям. Три года высылки правозащитница жила в Литве.