США готовят новые санкции против Москвы 1 22.02.2018, 7:31

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Уже создана группа оперативного реагирования.

Белый дом намерен ввести дополнительные санкции в отношении РФ из-за предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника в президентской администрации (перевод – "Немецкая волна").

Таким образом в Вашингтоне хотят опровергнуть утверждения, что американский президент Дональд Трамп "слишком мягок" по отношению к Москве. Источник в Белом доме на условиях анонимности заявил, что уже создана группа оперативного реагирования для предотвращения возможного вмешательства в выборы в американский Конгресс в 2018 году.

В президентской администрации подчеркнули, что Вашингтон уже предупредил правительства во всем мире о том, что они могут столкнуться с санкциями, если заключат "значительные сделки" с военными ведомствами из России. Предупреждение касается также Турции, союзника НАТО, которая публично объявила о покупке российской ракетной системы противовоздушной обороны С-400.

Накануне пресс-секретарь Сара Сандерс констатировала, что какие-либо конкретные санкции Вашингтоном еще не введены, но указала, что Дональд Трамп полностью признает, что российская сторона не только пыталась вмешиваться, но и фактически вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Выступавшая в тот же день представительница Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что из-за действий США российский бюджет недосчитался около 3 миллиардов долларов, которые могли бы поступить в результате военных торговых сделок.